〔路透基点〕华润雪花啤酒正向银行洽询美元贷款

路透香港10月17日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,华润雪花啤酒正与银行商洽美元贷款事宜.

消息人士称,贷款规模最少为1.5亿美元,期限或许为三年.

该借款方是华润创业有限公司与英国啤酒商SABMiller建立的合资企业.

上月,华润创业母公司华润集团签署了2亿美元三年期贷款,综合收益为180个基点,利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码165个基点.

2008年4月,华润雪花啤酒为华创饮品贸易有限公司(CRE Beverage Trading)的18亿港元(2.32亿美元)五年期子弹式贷款提供担保,综合收益为66个基点,利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码57个基点.

华润雪花网站显示,2011年啤酒销量为1,024万千升,其中雪花品牌销量为917万千升.(完)