〔路透基点〕华润雪花啤酒正向银行洽询美元贷款

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港10月17日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,华润雪花啤酒正与银行商洽美元贷款事宜.
消息人士称,贷款规模最少为1.5亿美元,期限或许为三年.
该借款方是华润创业有限公司与英国啤酒商SABMiller建立的合资企业.
上月,华润创业母公司华润集团签署了2亿美元三年期贷款,综合收益为180个基点,利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码165个基点.
2008年4月,华润雪花啤酒为华创饮品贸易有限公司(CRE Beverage Trading)的18亿港元(2.32亿美元)五年期子弹式贷款提供担保,综合收益为66个基点,利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码57个基点.
华润雪花网站显示,2011年啤酒销量为1,024万千升,其中雪花品牌销量为917万千升.(完)
--编译 程琳;审校 张荻
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。