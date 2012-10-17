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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 11:49 BJT

〔中国新债〕南方电网下周三将发行50亿元中期票据,期限五年

路透北京10月17日电---中国南方电网公司周三公告称,将于下周三(24日)簿记建档发行50亿元人民币
中期票据,期限五年.
  
  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  南方电网     50        50      5   10/24簿记建档   中信证券     AAA       10/25      10/26
                                                     建设银行
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网网站(here)

  --发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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