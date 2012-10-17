〔中国货币市场〕七天回购利率小涨隔夜持稳,资金面相对宽松态势依旧

路透上海10月17日电---中国银行间市场质押回购加权利率CNREPO=CFXS周三早盘主要回购利率总体变化不大,仅七天期涨约6个基点(bp).交易员称,目前市场流动性环境未有明显变化,资金相对宽松态势依旧延续.

他们并认为,虽然周二公开市场逆回购操作有所减量,但总的来说暂时还未对市场产生明显影响.而从央行近期公开市场操作对流动性的支持情况来看,短期内资金面应不致太过紧张.

中国人民银行公开市场周二逆回购操作规模较上周同期减逾七成,至760亿元人民币,其中七天期180亿元,28天期580亿元.而当日逆回购到资金量为2,200亿元.[CN/MMTCN]

北京一银行交易员表示,今日资金面依旧较为宽松.从市场反应来看,周二公开市场逆回购操作减量不大.当然未来还继续"需要看央行具体的投放量."

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2275 2.2153 +1.22

七天CN7DRP=CFXS 2.8641 2.8024 +6.17

14天CN14DRP=CFXS 3.1757 3.1992 -2.35

===============================================================(完)