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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 17:45 BJT

《中国企业债发行日程表》--10月17日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体  拟发规模   期限(年)      年利率         主体评级   发行时间   主承销商
          (亿元人民币) 
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*张家界市经    8          7          7.40%             AA-   10/18-10/24  国开证券
济发展投资集团       (第5-6年末每年偿还20%本金/自有土地提供担保)        
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*海南港航控    8.5        7          6.80%             AA-   10/18-10/19  宏源证券
股有限公司           (第5-6年末每年偿还30%本金,第7年末偿还40%本
                      金/上市公司海峡股份及海口港大厦房产为担保)                 
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*七台河市城市 10          7          7.30%             AA    10/18-10/24  国开证券
建设投资发展公司              (第3-7年末每年偿还20%本金)                  海通证券
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*韶关市金     14          7          7.30%             AA    10/18-10/24  广州证券
叶发展公司                    (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*湖南常德市    7          6          7.18%             AA    10/18-10/22  广发证券
德源投资开发公司              (第3-6年末每年偿还25%本金)
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*德达城市建   10          7          7.14%             AA    10/18-10/22  海通证券
设投资运营公司                (第3-7年末每年偿还20%本金)
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玉环交通      10          7          7.15%             AA    10/12-10/18  财通证券
投资集团                      (第3-7年末每年偿还20%本金)
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余姚市水资源  14          7          7.20%             AA    10/16-10/18  平安证券
投资开发有限公司              (第3-7年末每年偿还20%本金)                   
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宜昌市财政经  15          7          7.12%             AA    10/16-10/18  中投证券
济开发投资公司                (第3-7年末每年偿还20%本金)                  华泰联合证券
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唐山南湖      10          7          7.08%             AA    10/16-10/18  国开证券 
                              (第3-7年末每年偿还20%本金)    
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湖南城陵矶临  10          6          7.70%             AA    10/15-10/19  银河证券
新区开发投资公司港
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运城城投       8          7          7.48%             AA    10/15-10/19  长江证券
                            (第3-7年末每年偿还20%本金)
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惠安国有资产   8          7          7.50%             AA-   10/15-10/19  兴业证券
投资公司                    (第3-7年末每年偿还20%本金)
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秦皇岛开发区  14          7          7.46%             AA-   10/17-10/19 摩根士丹利华鑫证券 
国有资产经营有限公司      (第3-7年末每年偿还20%本金;秦皇岛城市发展投资控股集团提供担保)  
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钦州市开发投   9          7          7.10%             AA    10/16-10/22  国海证券
资集团有限公司              (第5-7年末每年偿还30%本金/发行人旗下公司提供土地担保)
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宁夏上陵实业   5          6         前三年7.40%        AA-   10/18-10/22  国海证券
集团有限公司     (附第三年末发行人上调利率选择权和投资者回
                 售选择权/全资子公司以拥有房地产提供担保)
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重庆永川区惠  12          7          7.33%             AA    10/16-10/22  国信证券
通建设发展公司              (第3-7年末每年偿还20%本金)
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重庆江北区国  18          7          7.20%             AA    10/16-10/22  首创证券
有资产经营管理公司          (第3-7年末每年偿还20%本金)     
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池州城市经     9          7          7.17%             AA-   10/17-10/26  民生证券 
营投资有限公司                 (以自有土地使用权担保)     
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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暂无
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 康熙泽; 审校 曹巍浩

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
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  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
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