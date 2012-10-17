《中国企业债发行日程表》--10月17日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ==================================================================================== *张家界市经 8 7 7.40% AA- 10/18-10/24 国开证券 济发展投资集团 (第5-6年末每年偿还20%本金/自有土地提供担保) ==================================================================================== *海南港航控 8.5 7 6.80% AA- 10/18-10/19 宏源证券 股有限公司 (第5-6年末每年偿还30%本金,第7年末偿还40%本 金/上市公司海峡股份及海口港大厦房产为担保) ==================================================================================== *七台河市城市 10 7 7.30% AA 10/18-10/24 国开证券 建设投资发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 海通证券 ==================================================================================== *韶关市金 14 7 7.30% AA 10/18-10/24 广州证券 叶发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== *湖南常德市 7 6 7.18% AA 10/18-10/22 广发证券 德源投资开发公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ==================================================================================== *德达城市建 10 7 7.14% AA 10/18-10/22 海通证券 设投资运营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 玉环交通 10 7 7.15% AA 10/12-10/18 财通证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 余姚市水资源 14 7 7.20% AA 10/16-10/18 平安证券 投资开发有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 宜昌市财政经 15 7 7.12% AA 10/16-10/18 中投证券 济开发投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 华泰联合证券 ==================================================================================== 唐山南湖 10 7 7.08% AA 10/16-10/18 国开证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 湖南城陵矶临 10 6 7.70% AA 10/15-10/19 银河证券 新区开发投资公司港 ==================================================================================== 运城城投 8 7 7.48% AA 10/15-10/19 长江证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 惠安国有资产 8 7 7.50% AA- 10/15-10/19 兴业证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 秦皇岛开发区 14 7 7.46% AA- 10/17-10/19 摩根士丹利华鑫证券 国有资产经营有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金;秦皇岛城市发展投资控股集团提供担保) ==================================================================================== 钦州市开发投 9 7 7.10% AA 10/16-10/22 国海证券 资集团有限公司 (第5-7年末每年偿还30%本金/发行人旗下公司提供土地担保) ==================================================================================== 宁夏上陵实业 5 6 前三年7.40% AA- 10/18-10/22 国海证券 集团有限公司 (附第三年末发行人上调利率选择权和投资者回 售选择权/全资子公司以拥有房地产提供担保) ==================================================================================== 重庆永川区惠 12 7 7.33% AA 10/16-10/22 国信证券 通建设发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 重庆江北区国 18 7 7.20% AA 10/16-10/22 首创证券 有资产经营管理公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 池州城市经 9 7 7.17% AA- 10/17-10/26 民生证券 营投资有限公司 (以自有土地使用权担保) ==================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 康熙泽; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》