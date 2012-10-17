《中国企业债发行日程表》--10月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ==================================================================================== *张家界市经 8 7 7.40% AA- 10/18-10/24 国开证券 济发展投资集团 (第5-6年末每年偿还20%本金/自有土地提供担保) ==================================================================================== *海南港航控 8.5 7 6.80% AA- 10/18-10/19 宏源证券 股有限公司 (第5-6年末每年偿还30%本金,第7年末偿还40%本 金/上市公司海峡股份及海口港大厦房产为担保) ==================================================================================== *七台河市城市 10 7 7.30% AA 10/18-10/24 国开证券 建设投资发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 海通证券 ==================================================================================== *韶关市金 14 7 7.30% AA 10/18-10/24 广州证券 叶发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== *湖南常德市 7 6 7.18% AA 10/18-10/22 广发证券 德源投资开发公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ==================================================================================== *德达城市建 10 7 7.14% AA 10/18-10/22 海通证券 设投资运营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 玉环交通 10 7 7.15% AA 10/12-10/18 财通证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 余姚市水资源 14 7 7.20% AA 10/16-10/18 平安证券 投资开发有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 宜昌市财政经 15 7 7.12% AA 10/16-10/18 中投证券 济开发投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 华泰联合证券 ==================================================================================== 唐山南湖 10 7 7.08% AA 10/16-10/18 国开证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 湖南城陵矶临 10 6 7.70% AA 10/15-10/19 银河证券 新区开发投资公司港 ==================================================================================== 运城城投 8 7 7.48% AA 10/15-10/19 长江证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 惠安国有资产 8 7 7.50% AA- 10/15-10/19 兴业证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 秦皇岛开发区 14 7 7.46% AA- 10/17-10/19 摩根士丹利华鑫证券 国有资产经营有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金;秦皇岛城市发展投资控股集团提供担保) ==================================================================================== 钦州市开发投 9 7 7.10% AA 10/16-10/22 国海证券 资集团有限公司 (第5-7年末每年偿还30%本金/发行人旗下公司提供土地担保) ==================================================================================== 宁夏上陵实业 5 6 前三年7.40% AA- 10/18-10/22 国海证券 集团有限公司 (附第三年末发行人上调利率选择权和投资者回 售选择权/全资子公司以拥有房地产提供担保) ==================================================================================== 重庆永川区惠 12 7 7.33% AA 10/16-10/22 国信证券 通建设发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 重庆江北区国 18 7 7.20% AA 10/16-10/22 首创证券 有资产经营管理公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 池州城市经 9 7 7.17% AA- 10/17-10/26 民生证券 营投资有限公司 (以自有土地使用权担保) ==================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 康熙泽; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。