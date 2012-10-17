《汇市简讯》欧元/日圆未来几周料将测试105上方的长期上档趋势线

0340GMT * 欧元/日圆从7月末下档趋势线支撑位开始的反弹之势,表现强劲 * 目前距离105上方的长期上档趋势线仅咫尺之遥 * 预计未来几周将测试该趋势线,因为偏多走势仍在继续 * 技术图表:(link.reuters.com/heh43t) * 浏览更多信息,请点击TGM2342.(完) --编译 兰秀娟; 审校 高琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=