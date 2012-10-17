〔新债招标〕中国一年国债利率远超预期,二级市场收益率偏低抑制需求(更新版)

(新增交易员评论及更多细节)

* 一年国债利率2.94%,远高于预期

* "博边际"心理推高国债中标利率

* 进出口行三年和七年新债结果基本符合预期

* 市场对流动性预期乐观,机构踊跃介入三年期新债

路透上海10月17日电---中国财政部周三招标的一年期固息国债利率远高于预测均值.在目前的资金成本下,同期限国债二级市场收益率偏低,难以激发机构需求,并且一年期国债不纳入承销团成员考核范围,均导致机构"博边际"心理加重,进而推高中标利率.

而稍后招标的进出口银行三年期和七年期金融债结果基本符合市场预期.受惠于渐宽的资金面和及对流动性的乐观预期,期限较短的三年品种受市场欢迎.鉴于基本面尚不明朗,市场对中长期债券保持相对谨慎,但在回暖资金面下,市场对七年期新债需求亦尚可.

业内人士透露,中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币一年期固息国债,中标利率为2.94%,远高于此前2.77%的市场预测均值,亦高于2.70%-2.85%的预测区间.该期债边际中标利率为3.00%,首场投标倍数1.49倍.

"因为一年(国债)不考核,博弈投机心理很重,大家都往高的投."上海一银行交易员称.

中国进出口银行稍后在银行间债市招标发行的三年期固息金融债,中标利率3.72%,稍低于此前3.75%的预测均值;投标倍数1.8倍.该行同时招标的七年期增发固息金融债中标收益率4.0353%,基本符合此前4.03%的预测均值;投标倍数1.47倍.

"三年的(中标利率)比预期中低点,大家的需求都不错啊...市场预计资金面还能再缓解下去,期限短的品种(收益率)有下降空间;七年的没悬念,挺正常,觉得反映了市场需求.上海一券商交易员称.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,一年期品种最新收益率报在2.7641%.而中国银行间市场七天质押回购加权利率CN7DRP=CFXS最新报在2.8641%.

此前交易员曾指出,进出口行七年期新债为2011年第15期金融债CN110315=CFXS(七年品种)的增发,据此计算本期新债剩余年限只有不到六年,与二级市场上六年的金融债收益率水平做比较更加准确.

银行间市场固息政策金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期品种最新收益率3.7858%;六年期品种最新收益率4.0374%.

上述国债为财政部今年第19期记账式附息国债,到期一次还本付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.10月18日开始发行并计息,10月22日发行结束,10月24日起上市交易.

上述进出口行债今年第16和17期金融债,其中17期为2011年第15期金融债CN110315=CFXS(七年品种)的增发,上市后与相应券种合并交易,票面利率4.49%.具体条款如下:

第16期 第17期

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发行金额 120亿元 150亿元

追加发行 无 至多50亿元

期限/计息方式 三年/固息 七年/固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 10月23日 10月25日

发行期 10月17日-10月23日 10月17日至10月25日

上市日 10月29日 10月31日

基本承销额 无 无

增发债票面利率 无 4.49%

----------------------------------------------------------------(完)