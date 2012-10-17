〔中国货币市场〕七天回购利率小涨隔夜持稳,资金面延续相对宽松态势(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海10月17日电---中国银行间市场质押回购加权利率CNREPO=CFXS周三早盘主要回购利率总体变化不大,仅七天期涨约6个基点(bp).交易员称,目前市场流动性环境未有明显变化,资金相对宽松态势依旧延续.

他们并认为,虽然周二公开市场逆回购操作有所减量,但总的来说暂时还未对市场产生明显影响.而从央行近期公开市场操作对流动性的支持情况来看,短期内资金面应不致太过紧张.

中国人民银行公开市场周二逆回购操作规模较上周同期减逾七成,至760亿元人民币,其中七天期180亿元,28天期580亿元.而当日逆回购到资金量为2,200亿元.[CN/MMTCN]

北京一银行交易员表示,今日资金面依旧较为宽松.从市场反应来看,周二公开市场逆回购操作减量不大.当然未来还继续"需要看央行具体的投放量."

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2275 2.2153 +1.22

七天CN7DRP=CFXS 2.8635 2.8024 +6.11

14天CN14DRP=CFXS 3.1764 3.1992 -2.28

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.8000 2.0100 +79.00

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9300 2.5500 +38.00

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 2.8000 +20.00

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.2400 2.2500 -1.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.8700 2.8000 +7.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.1900 3.2300 -4.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.2192 2.2058 +1.34

七天SHICNYSWD= 2.8508 2.7933 +5.75

三个月SHICNY3MD= 3.6991 3.6994 -0.03

===============================================================(完)