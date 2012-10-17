〔中国货币市场〕七天回购利率小涨隔夜持稳,资金面延续相对宽松态势(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海10月17日电---中国银行间市场质押回购加权利率CNREPO=CFXS周三早盘主要回购利率总体变化不大,仅七天期涨约6个基点(bp).交易员称,目前市场流动性环境未有明显变化,资金相对宽松态势依旧延续.
他们并认为,虽然周二公开市场逆回购操作有所减量,但总的来说暂时还未对市场产生明显影响.而从央行近期公开市场操作对流动性的支持情况来看,短期内资金面应不致太过紧张.
中国人民银行公开市场周二逆回购操作规模较上周同期减逾七成,至760亿元人民币,其中七天期180亿元,28天期580亿元.而当日逆回购到资金量为2,200亿元.[CN/MMTCN]
北京一银行交易员表示,今日资金面依旧较为宽松.从市场反应来看,周二公开市场逆回购操作减量不大.当然未来还继续"需要看央行具体的投放量."
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2275 2.2153 +1.22
七天CN7DRP=CFXS 2.8635 2.8024 +6.11
14天CN14DRP=CFXS 3.1764 3.1992 -2.28
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.8000 2.0100 +79.00
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9300 2.5500 +38.00
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 2.8000 +20.00
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.2400 2.2500 -1.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 2.8700 2.8000 +7.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.1900 3.2300 -4.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.2192 2.2058 +1.34
七天SHICNYSWD= 2.8508 2.7933 +5.75
三个月SHICNY3MD= 3.6991 3.6994 -0.03
===============================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。