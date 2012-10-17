《汇市简讯》英镑/美元受欧元带动,英就业数据和央行会议记录公布在即

0352GMT * 亚洲市场英镑/美元受欧元和隔夜风险偏好带动 * 就业数据和英国央行会议记录为伦敦时段的事件性风险 * 9-10月跌势的50%回档位1.6142构成初步阻力 * 突破1.6150将看向10月高位1.6218 * 1.6100附近的少量买需提供初步支撑 * 浏览技术图表请点击:(link.reuters.com/juh43t).(完) --编译 王翔琼; 审校 张涛