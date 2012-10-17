〔中国电力〕9月全社会用电量同比增速2.9%,为八个月最低--国家能源局

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京10月17日电---中国宏观经济先行指标--用电量9月持续低迷,或预示经济仍在底部徘徊.国家能源局周三公布,9月全社会用电量4,051亿千瓦时,同比增速2.9%,较上月回落0.7个百分点.
该用电量增速再创今年1月以来最低,亦远低于中国在2011年和2010年全社会用电量两位数的增幅.
刊登在能源局网站的新闻稿并显示,1-9月,全国全社会用电量36,882亿千瓦时,同比增长4.8%,增速比去年同期回落7.2个百分点.
分类看,前三季度第一产业用电量795亿千瓦时,下降0.3%;第二产业用电量27,023亿千瓦时,增长2.9%;第三产业用电量4,285亿千瓦时,增长11.3%;城乡居民生活用电量4,779亿千瓦时,增长11.6%.
1-9月,全国发电设备累计平均利用小时为3,439小时,同比减少151小时.其中,水电设备平均利用小时为2,788小时,增加416小时;火电设备平均利用小时为3,707小时,减少269小时.
同期,全国电源新增生产能力(正式投产)4,138万千瓦,其中水电937万千瓦、火电2,582万千瓦.
包括国内生产总值(GDP)在内的中国三季度宏观经济数据将于周四公布,路透综合26家机构预测中值结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.[ID:nSB2038505]
中国2011年全社会用电量同比增长11.7%,2010年增幅为14.56%,均高于相应两年9.3%和10.4%的GDP增速.
以下为今年年内国家能源局公布的全社会用电量增速(%)一览:
2012年9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2.9 3.6 4.5 4.3 5.2 3.7 7 23 -7.5*
注:*为媒体透露数据,其他均为国家能源局公布数据.(完)
更多细节,请点选国家能源局网站(here)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。