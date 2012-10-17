〔中国基金〕QFII A股基金9月平均涨3.25%,略优于国内股票型基金--理柏

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海10月17日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称,已公布准确数据的中国合格境外机构投资者(QFII)A股基金,9月整体平均业绩扬升3.25%,表现略优于国内股票型基金.但今年以来平均业绩仍亏损3.53%,逊于国内股票型基金.
根据理柏最新的资产数据分析,合格境内机构投资者(QDII)基金上月平均业绩小幅扬升3.69%,今年以来QDII基金平均业绩小幅扬升6.64%,优于国内股票基金.
中国各分类基金9月业绩表现涨跌互见,中国股票基金上月平均逆势扬升3%最为强势.今年以来,医药和医疗保健股票基金平均业绩最佳达12.19%,中小盘基金今年以来平均下跌1.21%,表现最差.
沪综指.SSEC9月小涨1.89%,今年以来该指数回落5.15%,在所有主要亚太市场中持续敬陪末座.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。