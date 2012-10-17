版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 12:17 BJT

〔中国基金〕QFII A股基金9月平均涨3.25%,略优于国内股票型基金--理柏

路透上海10月17日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布月度报告称,已公布准确数据的中国合格境外机构投资者(QFII)A股基金,9月整体平均业绩扬升3.25%,表现略优于国内股票型基金.但今年以来平均业绩仍亏损3.53%,逊于国内股票型基金.

根据理柏最新的资产数据分析,合格境内机构投资者(QDII)基金上月平均业绩小幅扬升3.69%,今年以来QDII基金平均业绩小幅扬升6.64%,优于国内股票基金.

中国各分类基金9月业绩表现涨跌互见,中国股票基金上月平均逆势扬升3%最为强势.今年以来,医药和医疗保健股票基金平均业绩最佳达12.19%,中小盘基金今年以来平均下跌1.21%,表现最差.

沪综指.SSEC9月小涨1.89%,今年以来该指数回落5.15%,在所有主要亚太市场中持续敬陪末座.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐