〔中国汇市〕人民币早盘跳涨并创盘中新高,受中间价连五天高开带动

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 人民币早盘跳涨,盘中创新高
* 中间价连续第五天高开,创近四个月新高
* 购汇盘力量不足,人民币升值压力犹存
路透北京10月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘跳空上涨,并一度触及6.2530来新高,主要是受当日中间价明显开高且为连续第五天上扬所带动.
不过,交易人士也提到,今日中间价连续高开并创近四个月新高,但还未突破年内高点,显示央行维稳之意.今年中间价的高位为5月2日创的6.2670.
交易员并指出,虽然临近年底,部分企业的购汇需求,比如外企利润汇回等逐渐显现,但受国际形势以及中国经济趋稳预期上升等因素影响,人民币仍是走强趋势.
北京时间11:56,人民币兑美元即期报6.2553元,上日收报6.2640元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3028元,续创近四个月新高,前次高点为6月20的6.3004,上日中间价为6.3106元.
人民币兑美元即期汇价近期迭创汇改来新高,目前价格已较今年7月下旬的年内低点升值逾2%.
"即期今天有一点购汇盘,但美元还是比较弱势,(美元对人民币)趋势还是向下."上海一家外资行交易员称.
另一家上海大型银行交易员则指出,尽管人民币即期交易连续创汇改来新高,但中间价还没有突破年初位置,可能央行不希望升值预期重新开始,还是希望稳定汇率预期.
上述外资行交易员称,美国以及欧洲、日本都是在释放流动性,而中国只是通过逆回购来缓解市场流动性,因此整体人民币比较坚挺,与此同时,中国经济维稳预期加强,为人民币升值提供动力.
针对人民币近期连续升值态势,中国人民银行金融研究所所长金中夏称,人民币近日升值是贸易、资本流动等方面的综合因素导致的结果,原因较复杂.不过,人民币的连续升值并未偏离出均衡水平,不意味汇率有失稳定.[ID:nSB2053293]
东京汇市欧元兑美元周三触及一个月高位,此前穆迪确认西班牙债信评级在投资级别,缓解了市场的普遍担忧,市场原本担心,该国评级会被降至垃圾级.[FRX/CN]
海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3530/70,上日尾盘为6.3550.
北京时间12:02,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2554/86元,上一交易日尾盘报6.2610元.
而国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年9月人民币实际有效汇率指数为107.57,较8月环比续跌0.68%,为2011年11月来最低水准.[ID:nSB2053043]
美国财政部最新数据显示,截止8月末,中国持有的美国国债为11,536亿美元,较7月环比增持43亿美元;同时当月中国增持了以"两房"为主的美国机构债,金额60.61亿美元.[ID:nSB2053069]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李文科; 审校 杨淑祯
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。