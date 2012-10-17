〔中国汇市〕人民币早盘跳涨并创盘中新高,受中间价连五天高开带动

* 人民币早盘跳涨,盘中创新高

* 中间价连续第五天高开,创近四个月新高

* 购汇盘力量不足,人民币升值压力犹存

路透北京10月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘跳空上涨,并一度触及6.2530来新高,主要是受当日中间价明显开高且为连续第五天上扬所带动.

不过,交易人士也提到,今日中间价连续高开并创近四个月新高,但还未突破年内高点,显示央行维稳之意.今年中间价的高位为5月2日创的6.2670.

交易员并指出,虽然临近年底,部分企业的购汇需求,比如外企利润汇回等逐渐显现,但受国际形势以及中国经济趋稳预期上升等因素影响,人民币仍是走强趋势.

北京时间11:56,人民币兑美元即期报6.2553元,上日收报6.2640元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3028元,续创近四个月新高,前次高点为6月20的6.3004,上日中间价为6.3106元.

人民币兑美元即期汇价近期迭创汇改来新高,目前价格已较今年7月下旬的年内低点升值逾2%.

"即期今天有一点购汇盘,但美元还是比较弱势,(美元对人民币)趋势还是向下."上海一家外资行交易员称.

另一家上海大型银行交易员则指出,尽管人民币即期交易连续创汇改来新高,但中间价还没有突破年初位置,可能央行不希望升值预期重新开始,还是希望稳定汇率预期.

上述外资行交易员称,美国以及欧洲、日本都是在释放流动性,而中国只是通过逆回购来缓解市场流动性,因此整体人民币比较坚挺,与此同时,中国经济维稳预期加强,为人民币升值提供动力.

针对人民币近期连续升值态势,中国人民银行金融研究所所长金中夏称,人民币近日升值是贸易、资本流动等方面的综合因素导致的结果,原因较复杂.不过,人民币的连续升值并未偏离出均衡水平,不意味汇率有失稳定.[ID:nSB2053293]

东京汇市欧元兑美元周三触及一个月高位,此前穆迪确认西班牙债信评级在投资级别,缓解了市场的普遍担忧,市场原本担心,该国评级会被降至垃圾级.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3530/70,上日尾盘为6.3550.

北京时间12:02,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2554/86元,上一交易日尾盘报6.2610元.

而国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年9月人民币实际有效汇率指数为107.57,较8月环比续跌0.68%,为2011年11月来最低水准.[ID:nSB2053043]

美国财政部最新数据显示,截止8月末,中国持有的美国国债为11,536亿美元,较7月环比增持43亿美元;同时当月中国增持了以"两房"为主的美国机构债,金额60.61亿美元.[ID:nSB2053069]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 杨淑祯

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