〔中国金融〕欢迎信托公司参与ABN创新,帐户隔离是市场选择--NAFMII

路透北京10月17日电---中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周三表示,对于信托公司参与资产支持票据(ABN)创新业务,协会持开放态度,只要企业、主承销商、市场投资人等相关市场参与机构认可,协会一如既往地支持各市场参与机构在注册制框架下进行产品持续创新.

协会网站刊发新闻稿并称,首批发行的资产支持票据产品采用账户隔离模式是市场选择的结果.

中国首批私募发行的ABN包括南京公用控股、浦东建设(600284.SS)和宁波城投三家城投企业,规模总计25亿元人民币,期限一至五年不等.

之前就有业内人士质疑,首批发行的ABN没有引入信托机制实现资产隔离,并非真正意义上的资产证券化(ABS),一旦出现问题,也不能因为是ABN而实现破产隔离.

上海一券商信用债分析师就指出,严格意义上的资产支持票据指的是投资人买断基础资产和对应的现金流,但在ABN现实操作中并未设立破产隔离的特殊目的公司(SPV),仅通过分别设立两个不同账户隔离和管理.这就意味着如果发行企业破产违约等情况,ABN产生的现金流也需要用于偿还其他债务.[ID:nSB1733466]

发行期内,尽管出现了一日售罄,"炙手可热"的表象,但前期承销商几个月的运作艰辛,也显示出投资者因为ABN未能真正实现资产隔离、风险隔离的顾虑.

协会新闻稿并称,资产支持票据引入信托模式后带来的会计和法律层面的问题、多重税收成本问题、信托公司与主承销商的职能边界问题、信托产品在银行间市场的交易流通问题等相关问题,还需要在下一步工作中积极研究探索解决路径,力争取得相关管理部门的认可和支持.

资产支持票据,是指非金融企业在银行间债券市场发行的,由基础资产所产生的现金流作为还款支持的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具.并且ABN可以不受净资产40%的限制.(完)