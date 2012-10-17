〔中国债市动态〕现券早盘走势偏弱,受一年国债中标利率远超预期拖累

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京10月17日电---中国银行间市场现券周三早盘走势偏弱.市场人士表示,一年期国债中标利率远超预期,推动利率债收益率上探;信用债经历前期的较大幅走暖后,一二级溢价有所缩减,行情受到抑制,然需求仍旧显好.
"中长利率债卖盘有点重,"上海一银行交易员称,"一年国债边际(中标利率)有点高,(进出)口行债招标前有些机构也有想法.卖也是卖中长的,短债没什么人卖."
中国财政部周三上午招标的一年期固息国债利率远高于预测均值.而稍后招标的三年期和七年期进出口行金融债则基本符合市场预期.[ID:nSB2053665]
他进一步指出,虽然部分信用债收益率略有上行,但上浮后马上即有买盘浮现,说明行情尚可;当前配置机会尚可,但不具备大交易行情的基础,交易盘年内浮盈在手,主动深入交易的动力不足,"没人激进地拿,离年底还这么久呢,到时跑不掉的,钱明年再赚呗!"
北京一银行资深交易员亦指出,利率债弱势在符合预期的进出口行债结果发出后,有所平抑.信用债一二级溢价较前有所收窄,加之城投类平台增加发行,或推高信用债估值中枢,前期获利颇丰的投机机构,做多热情有所收敛;但信用债绝对收益仍高,需求稳定.
上述两位交易员并指出,当前关注周四宏观经济数据发布及稍晚的政策动向.
中国国家统计局将于周四(18日)公布三季度GDP(国内生产总值)和9月工业、投资及消费数据.路透最新调查结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.[ID:nSB2038505]
剩余期限约1.63年的国债110013券最新最优报价tCN110013=CFXM为2.94%/2.90%,上日尾盘为2.8888%/2.8700%,一年国债结果招出后一度上探至2.97%/2.93%;昨日上市的五年中期票据12深投控MTN1tCN1282389=CFXS最新成交价格为100元,较昨日收盘价100.4117元回落.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。