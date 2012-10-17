〔中国债市动态〕现券早盘走势偏弱,受一年国债中标利率远超预期拖累

路透北京10月17日电---中国银行间市场现券周三早盘走势偏弱.市场人士表示,一年期国债中标利率远超预期,推动利率债收益率上探;信用债经历前期的较大幅走暖后,一二级溢价有所缩减,行情受到抑制,然需求仍旧显好.

"中长利率债卖盘有点重,"上海一银行交易员称,"一年国债边际(中标利率)有点高,(进出)口行债招标前有些机构也有想法.卖也是卖中长的,短债没什么人卖."

中国财政部周三上午招标的一年期固息国债利率远高于预测均值.而稍后招标的三年期和七年期进出口行金融债则基本符合市场预期.[ID:nSB2053665]

他进一步指出,虽然部分信用债收益率略有上行,但上浮后马上即有买盘浮现,说明行情尚可;当前配置机会尚可,但不具备大交易行情的基础,交易盘年内浮盈在手,主动深入交易的动力不足,"没人激进地拿,离年底还这么久呢,到时跑不掉的,钱明年再赚呗!"

北京一银行资深交易员亦指出,利率债弱势在符合预期的进出口行债结果发出后,有所平抑.信用债一二级溢价较前有所收窄,加之城投类平台增加发行,或推高信用债估值中枢,前期获利颇丰的投机机构,做多热情有所收敛;但信用债绝对收益仍高,需求稳定.

上述两位交易员并指出,当前关注周四宏观经济数据发布及稍晚的政策动向.

中国国家统计局将于周四(18日)公布三季度GDP(国内生产总值)和9月工业、投资及消费数据.路透最新调查结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.[ID:nSB2038505]

剩余期限约1.63年的国债110013券最新最优报价tCN110013=CFXM为2.94%/2.90%,上日尾盘为2.8888%/2.8700%,一年国债结果招出后一度上探至2.97%/2.93%;昨日上市的五年中期票据12深投控MTN1tCN1282389=CFXS最新成交价格为100元,较昨日收盘价100.4117元回落.(完)