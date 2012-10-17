〔欧洲金融〕意大利和西班牙需要融资担保的计划--IMF首席经济学家

路透米兰10月17日电---国际货币基金组织(IMF)首席经济学家周三表示,意大利和西班牙需要一项计划,内容应当包括为其进入市场融资提供担保.

"短期来看,对(欧元区)这两个二线国家制定计划是至关重要的,"IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)向意大利晚邮报表示.

"这将不仅包括一项国内持续调整的过程,还包括他们能够进行融资的保证.这取决于他们是否坚守诺言.在这一方面几乎要实现了,但目前还差一点,"他说.(完)