〔欧洲金融〕意大利和西班牙需要融资担保的计划--IMF首席经济学家

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透米兰10月17日电---国际货币基金组织(IMF)首席经济学家周三表示,意大利和西班牙需要一项计划,内容应当包括为其进入市场融资提供担保.
"短期来看,对(欧元区)这两个二线国家制定计划是至关重要的,"IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)向意大利晚邮报表示.
"这将不仅包括一项国内持续调整的过程,还包括他们能够进行融资的保证.这取决于他们是否坚守诺言.在这一方面几乎要实现了,但目前还差一点,"他说.(完)
--编译 梁睿雪;审校 隋芬
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。