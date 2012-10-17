〔中国钢铁〕钢价反弹刺激10月上旬粗钢日产环比增4%,为半年来涨幅之最(更新版)

(新增分析师评论及表格)

* 10月上旬粗钢日产环比增4%--中钢协

* 为半年来旬环比增幅之最

* 受钢价反弹和钢厂盈利好转刺激

* 料10月粗钢日产量回升至191-195万吨--分析师

路透北京10月17日电---中国钢价9月大幅反弹刺激粗钢产量攀升.10月上旬粗钢日产旬环比增4%,为半年来最高涨幅,而上次增幅高点为4月上旬环比增长7.4%.分析师称,预计整个10月粗钢日产量将回升至191-195万吨.

中国联合钢铁网援引中钢协显示,10月上旬全国粗钢日产为191.6万吨,中钢协会员企业粗钢日均产量158.4万吨,旬环比增长4.9%.

上期所螺纹钢期货主力1305合约SRBK39月初以来连续上涨,按照周三13:57分报价为每吨3,652元人民币的价格测算,已较9月初该合约的最低点3,257元上涨逾12%.

中联钢分析师胡艳平称,10月上旬粗钢产量环比增加主要原因在于钢价在9月大幅反弹,钢厂生产经营状况快速好转,螺纹钢、热卷等基础品种吨钢毛利能达到300元人民币左右,进而刺激钢厂生产积极性.

她并称,这一数据也与本网监测的唐山地区高炉开工率相吻合,10上旬148座高炉有效容积开工率回升至92%左右.目前国内大小钢厂盈利均在好转,预计整个10月粗钢日产量回升至191-195万吨.

以下是2012年旬日产量数据一览表(单位:万吨)

时间 日产量 旬环比(%)

10月1-10日 191.6 +4.0

9月20-30日 184.3 -0.7

9月11-20日 185.7 -2.01

9月1-10日 189.5 +1.2

8月21－31日 187.2 -3.0

8月11-20日 193.0 -2.0

8月1-10日 196.99 +1.1

7月21-31日 194.9 -2.2

7月11-20日 199.3 +1.8

7月1-10日 195.8 -0.4

6月21-30日 196.5 -0.3

6月11-20日 197.1 -1.4

6月1-10日 199.94 +2.03

5月21-31日 196.0 -3.9

5月11-20日 204.0 -0.3

5月1-10日 204.5 +0.5

4月21-30日 203.5 +1.5

4月11-20日 200.5 -1.3

4月1-10日 203.1 +7.4

3月21-31日 189.0 -1.5

3月11-20日 191.9 +1.1

3月1-10日 189.8 +13

2月21-29日 167.9 -1.2

2月11-20日 169.9 +0.2

2月1-10日 169.6* +1.3

1月21-31日 167.3 +0.2

1月11-20日 166.9 -1.3

1月1-10日 169.1 +3.9

注:*为中钢协将2月1-10日的粗钢日产量从170.5万吨修正至169.6万吨.(完)