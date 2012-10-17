产能过剩将导致全球180家光伏企业破产或被兼并--报告

(本文由路透中文网编译)

路透10月16日电---根据周二发布的一份报告，全球光伏行业产能过剩很可能导致至少180家光伏电池板制造商在2015年前破产或被兼并。

研究机构GTM Research估计，未来三年，全球光伏产品年均供应量将超出需求3,500万千瓦。GTM指出，美国、欧洲和加拿大等制造成本偏高地区的企业倒闭数量将最高。

GTM认为德国的SolarworldSWVG.DE、ConergyCGYGk.DE、西班牙的Isofoton和Solaria Energia y Medio Ambiente(SLRS.MC)很可能成为被收购的目标。GTM的报告分析了超过300家光伏电池板制造商。

“结果很明显。这些公司要么通过并购得到他们能够得到的，要么就是退出，”GTM Research分析师Shyam Mehta在报告中写道。

Mehta称，欧洲、美国和日本企业的制造成本超过80美分/瓦，中国企业的成本仅为58-68美分/瓦。

他预计在2012-2014年间，近60%现有企业将退出该行业。

报告估计这180家退出或被兼并企业中的54家将是中国企业。如果中国没有大幅度提高光伏发电装机容量规划目标，这个数字可能还要更高。（完）