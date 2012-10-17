产能过剩将导致全球180家光伏企业破产或被兼并--报告

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译)
路透10月16日电---根据周二发布的一份报告，全球光伏行业产能过剩很可能导致至少180家光伏电池板制造商在2015年前破产或被兼并。
研究机构GTM Research估计，未来三年，全球光伏产品年均供应量将超出需求3,500万千瓦。GTM指出，美国、欧洲和加拿大等制造成本偏高地区的企业倒闭数量将最高。
GTM认为德国的SolarworldSWVG.DE、ConergyCGYGk.DE、西班牙的Isofoton和Solaria Energia y Medio Ambiente(SLRS.MC)很可能成为被收购的目标。GTM的报告分析了超过300家光伏电池板制造商。
“结果很明显。这些公司要么通过并购得到他们能够得到的，要么就是退出，”GTM Research分析师Shyam Mehta在报告中写道。
Mehta称，欧洲、美国和日本企业的制造成本超过80美分/瓦，中国企业的成本仅为58-68美分/瓦。
他预计在2012-2014年间，近60%现有企业将退出该行业。
报告估计这180家退出或被兼并企业中的54家将是中国企业。如果中国没有大幅度提高光伏发电装机容量规划目标，这个数字可能还要更高。（完）
--编译：王凤昌 发稿：程芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。