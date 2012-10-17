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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 14:27 BJT

〔韩国股市〕持稳并小幅收高,船运类股引领涨势

路透首尔10月17日电---韩国股市周三小幅收高,受船运类股带动.美国企业财报优于预期,穆迪决定保留西班牙的投资级信用评级,引燃全球市场涨势,韩股亦追随这波走势.

韩进海运(Hanjin Shipping)(117930.KS)跳涨3.9%,现代商船(011200.KS)宣布增发新股,股价上扬3.2%.

根据初步数据,综合股价指数.KS11收盘上涨0.7%,报1,955.15点,为逾一周高点.(完)

--编译 郑茵;审校 张荻

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