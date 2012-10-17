〔日本债市〕公债价格下跌,受股市涨势影响

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京10月17日电---日本公债周三连续第二天下跌,指标公债收益率升至一周高位,股市走强令固定收益资产的魅力失色.
日本股市日经指数.N225收高1.2%至10月5日以来收盘高点,而日圆兑主要货币跌至一个月低点.
"明天有20年期日债标售,因此国内供应将再次受到关注.但目前来看,日本公债市场焦点又回到了外部因素上,且跟随美国公债隔夜时段跌势,"一名日本资产管理公司固定收益基金经理人表示.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。