版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 14:39 BJT

〔日本债市〕公债价格下跌,受股市涨势影响

路透东京10月17日电---日本公债周三连续第二天下跌,指标公债收益率升至一周高位,股市走强令固定收益资产的魅力失色.

日本股市日经指数.N225收高1.2%至10月5日以来收盘高点,而日圆兑主要货币跌至一个月低点.

"明天有20年期日债标售,因此国内供应将再次受到关注.但目前来看,日本公债市场焦点又回到了外部因素上,且跟随美国公债隔夜时段跌势,"一名日本资产管理公司固定收益基金经理人表示.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐