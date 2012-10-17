全球去年约7,200万人被迫流徙--国际红十字会

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译)
路透日内瓦10月16日电---红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）周二称，去年全球约有7,200万人因冲突、自然灾害或大型项目开发等被迫离开家园。
据IFRC，近1,640万人逃到国外并被正式归类为难民，4,140万人属于“国内流离失所者”。
IFRC在其年度《世界灾难报告》中称，余下的是正申请庇护者、庇护申请失败者以及未被登记的难民。
约2,000万人属于“长期流离失所”，其中包括500万巴勒斯坦人，他们自1940年代以来居住在联合国难民救济及工程局（UNRWA）设立于中东的难民营。
被迫离开家园的人口总数在2010年底为1.01亿，2009和2008年分别为7,500万和9,230万。
IFRC称，数字的巨大波幅主要是由于洪涝、地震、乾旱和风暴等主要自然灾害发生的不规律性。（完）
--编译：张家伟 发稿：程芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。