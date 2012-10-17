〔中国股市〕沪综指受蓝筹股带动小幅收升,整体谨慎观望气氛不改

路透北京10月17日电---中国股市沪综指周三小幅收升,受银行及石油等蓝筹股反弹带动.分析人士称,目前政策维稳预期犹存,且经济或将于四季度企稳的概率亦增加,不过在GDP数据公布前,市场整体仍维持谨慎观望氛围.

沪综指.SSEC收报2,105.618点,涨6.810点,或0.32%;上海A股今日成交470亿元人民币,上日为471亿元.

"今日市场小幅反弹一方面是存在政策维稳预期,更重要的是从经济角度看四季度企稳的可能性较大.我们的调研趋势显示,经济已有见底迹象,"银河证券首席策略分析师秦晓斌表示,加上"十八大"召开在即,经济仍是关注重心,预计市场短线将继续强势震荡.

权重股中石化(600028.SS)收升1.8%,工商银行(601398.SS)亦涨0.79%.

不过,他也指出,市场跌了那么久,信心恢复有个过程,需要逐渐积累信心.同时,中国明日即将公布三季度GDP(国内生产总值)等多项经济数据,亦令市场气氛偏向谨慎.

国家统计局周四将公布三季度GDP等多项经济数据.路透调查显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.[ID:nSB2035855]

沪深300指数.CSI300收升0.11%,报2,300.803点.沪深300指数10月合约CIFV2尾盘报2,304.6点,涨0.19%,成交量为465,043手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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