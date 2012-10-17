〔日本股市〕日经指数升至一周收盘高点,因日圆走软且财报亮丽(更新版)

(增加更多细节)

* 日圆走软提振出口股

* 美国公司业绩强劲提振市场人气

* 芯片类股下滑,因英特尔财报令人失望

* 雅虎日本上涨,此前加强与Facebook的合作

路透东京10月17日电---日本股市日经指数周三上涨1.2%,因日圆兑欧元和美元跌至一个月低点,且投资人对企业获利的看法更为乐观.

丰田汽车(7203.T)等出口类股上涨,受欧元走强带动,此前评级机构穆迪未将西班牙评级调降至垃圾级,而是维持其BAA3评级,指因欧洲央行(ECB)承诺若有必要将购买西班牙债券.

"今天推动市况的三大主要因素是日圆走软、日经指数已触及交易区间底部,以及即便是调降业绩指引的公司也不再下跌,"三井住友信托股票投资经理Shigeo Mito指出.