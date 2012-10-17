〔日本股市〕日经指数升至一周收盘高点,因日圆走软且财报亮丽(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(增加更多细节)
* 日圆走软提振出口股
* 美国公司业绩强劲提振市场人气
* 芯片类股下滑,因英特尔财报令人失望
* 雅虎日本上涨,此前加强与Facebook的合作
路透东京10月17日电---日本股市日经指数周三上涨1.2%,因日圆兑欧元和美元跌至一个月低点,且投资人对企业获利的看法更为乐观.
丰田汽车(7203.T)等出口类股上涨,受欧元走强带动,此前评级机构穆迪未将西班牙评级调降至垃圾级,而是维持其BAA3评级,指因欧洲央行(ECB)承诺若有必要将购买西班牙债券.
"今天推动市况的三大主要因素是日圆走软、日经指数已触及交易区间底部,以及即便是调降业绩指引的公司也不再下跌,"三井住友信托股票投资经理Shigeo Mito指出.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。