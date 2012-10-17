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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 15:05 BJT

〔全球金市〕金价扩大涨幅,因欧元区忧虑缓解

路透新加坡10月17日电---金价周三小涨,为连续第二日上涨,受助于欧元走坚;穆迪确认西班牙评等为投资级别,而且德国10月ZEW经济景气判断指数有所改善,缓解市场对该地区债务危机的担忧,进而推高欧元.

欧元触及一个月高位,美元指数.DXY跌至近两周低点,反映出穆迪确认西班牙评级后风险偏好升温.

美元走软,令美元计价商品对于持有其他货币的买家来讲更具吸引力.

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