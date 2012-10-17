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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 15:30 BJT

《汇市简讯》澳元/美元空仓被轧平,多仓面临中国GDP数据风险

0700GMT

* 在中国GDP数据公布前开立的澳元/美元空头被轧平

* 关注在1.0325-50之间和200日移动均线切入位1.0342附近的停止单

* 日线一目均衡云区已升高至1.0354-1.0376

* 轧空行情将推动澳元/美元走高,但在GDP公布前的卖盘阻力可能消退

* 投机客持有澳元净多仓,若冒险情绪减弱,澳元恐将下滑.(完)

--编译 肖群英;审校 高琦

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