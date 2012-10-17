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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 15:43 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超207亿韩元,终止连续四日卖超

路透首尔10月17日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超207亿韩元,终止此前连续四日卖超,本月仍累计卖超3,411亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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10月17日 20.7 132.4 -151.9

10月16日 -34.4 8.8 30.3

10月15日 -171.1 139.1 43.6

10月12日 -288.0 114.7 182.4

10月11日 -200.5 -342.0 542.9

10月10日 84.1 -278.9 389.4

10月9日 -66.0 38.6 31.9

10月8日 400.6 -139.7 177.7

10月5日 -70.2 153.1 -80.5

10月4日 -20.3 -125.2 130.3

10月2日 44.6 -103.5 47.0

9月28日 224.8 -61.8 -54.0

9月27日 -108.5 37.7 82.8

9月26日 44.0 -177.6 130.2

9月25日 1.8 66.5 9.5

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本月以来 -341.1 -461.3 1,432.6

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今年以来 15,249.6 1,225.5 -11,101.0

------------------------------------------------- (完)

--编译 肖群英;审校 王冠中

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