〔金属期市〕伦铜上涨,受美元走软美股业绩以及西班牙评级消息提振

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海10月17日电---伦铜涨势在周三延续至第二个交易日,得益于美元走弱,美国财报强劲且穆迪投资者服务确认西班牙的投资级评级.
亚洲股市上涨,因一些美国知名大企业的财报表现良好,同时欧元兑美元升至一个月高点,之前穆迪维持西班牙的主权评级在Baa3不变,因而缓和了一些对于欧元区经济的担忧.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。