〔金属期市〕伦铜上涨,受美元走软美股业绩以及西班牙评级消息提振

路透上海10月17日电---伦铜涨势在周三延续至第二个交易日,得益于美元走弱,美国财报强劲且穆迪投资者服务确认西班牙的投资级评级.

亚洲股市上涨,因一些美国知名大企业的财报表现良好,同时欧元兑美元升至一个月高点,之前穆迪维持西班牙的主权评级在Baa3不变,因而缓和了一些对于欧元区经济的担忧.