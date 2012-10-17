更正:〔投行观点〕人民币短期料强势,因中国经济向好吸引资本回流--野村

(第三段第一句应为中间价,非即期)

路透北京10月17日电---人民币汇率中间价近期持续走强,野村证券认为,中国经济开始向好,吸引资本回流,料支持人民币汇率短期维持强势,但在明年下半年可能随着宏观经济而趋软.

野村中国首席经济学家张智威周三在电话会议中称,"美国QE3推出后资金开始流向新兴市场,中国经济可能好于预期,为人民币汇率短期走强提供了支撑."

中国外汇交易中心人民币兑美元中间价周三连续第五日高开,并创近四个月新高6.3028.人民币即期汇率CNY=CFXS上周累计走升0.28%,为连续十周维持升值态势.

与野村此前报告一致,张智威仍认为10月存在一次下调存款准备金率50个基点的可能,但他同时指出,虽然近期没有降准,但通过逆回购和放松信托和委托贷款,实际政策放松力度已很大,接下降准或继续逆回购都有可能.

野村证券此前报告称,社会融资总量9月大幅攀升,暗示政府已放松对影子银行体系和公司债的管制,以此支持新投资项目的融资.而且,有迹象显示基建和房地产投资开始复苏,因此可以预计经济已经开始触底,并有望在四季度有明显好转.

张智威亦在电话会中指出,中国政府力推的基建项目多于今年四季度开工,对今年剩余时间及明年上半年经济起到支撑作用,不过,通胀未来几个月有上行风险,明年二季度或达到4%以上,令2013年下半年的经济增长承压.

包括国内生产总值(GDP)在内的中国三季度宏观经济数据将于周四公布,路透综合26家机构预测中值结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.[ID:nSB2038505]

张智威还在会上称,预期中国经常帐户将在2014年前从盈余变为赤字,且国际收支盈余不断减少,至2015年国际收支达到基本"平衡".

原因主要在于,未来几年中国出口增长不容乐观,经济增长将以内需为主导;中国对大宗商品进口依赖越来越强;而且,国内生产成本上涨,净资产收益则不占优势,保持在较低水平.

与之相关的是,人民币汇率将从过去十几年单边升值走向拐点,未来更多是双向波动,甚至会有一段时间的贬值,这在今年二季度已经发生.(完)