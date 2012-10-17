更正:〔投行观点〕人民币短期料强势,因中国经济向好吸引资本回流--野村

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(第三段第一句应为中间价,非即期)
路透北京10月17日电---人民币汇率中间价近期持续走强,野村证券认为,中国经济开始向好,吸引资本回流,料支持人民币汇率短期维持强势,但在明年下半年可能随着宏观经济而趋软.
野村中国首席经济学家张智威周三在电话会议中称,"美国QE3推出后资金开始流向新兴市场,中国经济可能好于预期,为人民币汇率短期走强提供了支撑."
中国外汇交易中心人民币兑美元中间价周三连续第五日高开,并创近四个月新高6.3028.人民币即期汇率CNY=CFXS上周累计走升0.28%,为连续十周维持升值态势.
与野村此前报告一致,张智威仍认为10月存在一次下调存款准备金率50个基点的可能,但他同时指出,虽然近期没有降准,但通过逆回购和放松信托和委托贷款,实际政策放松力度已很大,接下降准或继续逆回购都有可能.
野村证券此前报告称,社会融资总量9月大幅攀升,暗示政府已放松对影子银行体系和公司债的管制,以此支持新投资项目的融资.而且,有迹象显示基建和房地产投资开始复苏,因此可以预计经济已经开始触底,并有望在四季度有明显好转.
张智威亦在电话会中指出,中国政府力推的基建项目多于今年四季度开工,对今年剩余时间及明年上半年经济起到支撑作用,不过,通胀未来几个月有上行风险,明年二季度或达到4%以上,令2013年下半年的经济增长承压.
包括国内生产总值(GDP)在内的中国三季度宏观经济数据将于周四公布,路透综合26家机构预测中值结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.[ID:nSB2038505]
张智威还在会上称,预期中国经常帐户将在2014年前从盈余变为赤字,且国际收支盈余不断减少,至2015年国际收支达到基本"平衡".
原因主要在于,未来几年中国出口增长不容乐观,经济增长将以内需为主导;中国对大宗商品进口依赖越来越强;而且,国内生产成本上涨,净资产收益则不占优势,保持在较低水平.
与之相关的是,人民币汇率将从过去十几年单边升值走向拐点,未来更多是双向波动,甚至会有一段时间的贬值,这在今年二季度已经发生.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。