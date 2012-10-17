〔中国债市〕利率债收益率略走升,市场预期明日数据无惊喜抑制买需

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京10月17日电---中国银行间债市周三利率债收益率略升.三季度宏观数据公布在即,交易员称,预计明日数据不会逊于市场预期,难给债市更多利好惊喜,所以买盘热情受到抑制.
他们并指出,今日上午招标发行的一年期国债中标利率较预期大幅走高,鉴于收益率优势,该期新债此后在"一级半"市场受到资金青睐,交投较显活络.
"整体来看,市场卖盘比较多,买盘比较少,马上明天要公布数据,估计在预期之内,所以(对债市)没有太多利好."北京一大型银行交易员称,"经济没有太差,(利率中长端)下行动力不足,买盘热情没那么高了."
中国国家统计局将于明日(18日)公布三季度GDP(国内生产总值)和9月工业、投资及消费数据.路透最新调查结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓.[ID:nSB2038505]
中国财政部周三招标的一年期固息国债利率远高于预测均值.在目前的资金成本下,同期限国债二级市场收益率偏低,难以激发机构需求,并且一年期国债不纳入承销团成员考核范围,均导致机构"博边际"心理加重,进而推高中标利率.[ID:nSB2053665]
对于该期新债,上海一银行交易员透露,当前在"一级半"市场返过手续费后,该支券报价收益率为2.925%,低于2.94%的中标利率.
剩余期限约9.855年的国债120015券最新双边报价tCN120015=CFXM为3.5100%/3.4900%,上日尾盘为3.5000%/3.4750%.(完)
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.2258 2.8683
上日 2.2153 2.8024
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9450/2.8790
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7980/2.7280
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3080/3.2480 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。