〔中国债市〕利率债收益率略走升,市场预期明日数据无惊喜抑制买需

路透北京10月17日电---中国银行间债市周三利率债收益率略升.三季度宏观数据公布在即,交易员称,预计明日数据不会逊于市场预期,难给债市更多利好惊喜,所以买盘热情受到抑制.

他们并指出,今日上午招标发行的一年期国债中标利率较预期大幅走高,鉴于收益率优势,该期新债此后在"一级半"市场受到资金青睐,交投较显活络.

"整体来看,市场卖盘比较多,买盘比较少,马上明天要公布数据,估计在预期之内,所以(对债市)没有太多利好."北京一大型银行交易员称,"经济没有太差,(利率中长端)下行动力不足,买盘热情没那么高了."

中国国家统计局将于明日(18日)公布三季度GDP(国内生产总值)和9月工业、投资及消费数据.路透最新调查结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓.[ID:nSB2038505]

中国财政部周三招标的一年期固息国债利率远高于预测均值.在目前的资金成本下,同期限国债二级市场收益率偏低,难以激发机构需求,并且一年期国债不纳入承销团成员考核范围,均导致机构"博边际"心理加重,进而推高中标利率.[ID:nSB2053665]

对于该期新债,上海一银行交易员透露,当前在"一级半"市场返过手续费后,该支券报价收益率为2.925%,低于2.94%的中标利率.

剩余期限约9.855年的国债120015券最新双边报价tCN120015=CFXM为3.5100%/3.4900%,上日尾盘为3.5000%/3.4750%.(完)

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.2258 2.8683

上日 2.2153 2.8024

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9450/2.8790

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7980/2.7280

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3080/3.2480 (完)

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