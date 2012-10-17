〔中国债市〕交易所高收益债涨势料延续,政策维稳预期下流动性续改善

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京10月17日电---中国交易所高收益债自十一长假前一周迎来一轮反弹行情,因政策维稳预期下流动性趋向宽松,且前期估值回落令其具备配置价值.市场人士预计,高收益债涨势料将持续一段时间,但涨幅仍取决于后续资金面供给.
"高收益债涨势可能会持续一段时间,赛维等成功兑付后市场短期内违约风险已有所消退,但能有多强还是要看后续资金面供给",北京一家大型券商分析师称.
他并认为,后续资金面应该相对宽松,因近期人民币走强表明结汇需求较强,年底外汇占款将有所恢复;另外一般年底财政存款将进行投放,结合11月和12月央票到期,总体看四季度流动性将比三季度有所改善.
上海一家基金公司固收部人士亦表示,未来高收益债只有个别债券会因为信用担忧,收益率较高,但整体来看,市场重心还是收益率逐步下行.
中国江西赛维LDKLDK.N本周一发布短期融资券兑付公告称,将于本月21日兑付短融"11江西赛维CP001".
上周交易所市场延续前周走势,以城投债为代表的高收益债继续走强.且近期信用债市场亦转暖,因资金面较上月末显着好转,高风险偏好资金对交易所高收益债的追逐亦更为坚定.
另外,据上证债券信息网显示,10月12日当日共有7只中小企业私募债在上交所密集备案,市场人士称,这亦突显目前市场资金相对宽裕,且之前出现的极端避险情绪已有所缓解.
周末出炉的中国贸易及信贷数据有所改善,也支持市场风险偏好较之前回升.市场人士认为,金融市场将不会出现二、三季度的动荡态势,但要看到经济较强回升则较为困难.
北京一家券商交易员表示,"基本面还没有明显好转,10月问题不大,11、12月则还要看资金面和政策面".
国家统计局即将于明日公布三季度GDP等多项经济数据.路透调查显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.[ID:nSB2035855](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。