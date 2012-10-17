〔中国债市〕交易所高收益债涨势料延续,政策维稳预期下流动性续改善

路透北京10月17日电---中国交易所高收益债自十一长假前一周迎来一轮反弹行情,因政策维稳预期下流动性趋向宽松,且前期估值回落令其具备配置价值.市场人士预计,高收益债涨势料将持续一段时间,但涨幅仍取决于后续资金面供给.

"高收益债涨势可能会持续一段时间,赛维等成功兑付后市场短期内违约风险已有所消退,但能有多强还是要看后续资金面供给",北京一家大型券商分析师称.

他并认为,后续资金面应该相对宽松,因近期人民币走强表明结汇需求较强,年底外汇占款将有所恢复;另外一般年底财政存款将进行投放,结合11月和12月央票到期,总体看四季度流动性将比三季度有所改善.

上海一家基金公司固收部人士亦表示,未来高收益债只有个别债券会因为信用担忧,收益率较高,但整体来看,市场重心还是收益率逐步下行.

中国江西赛维LDKLDK.N本周一发布短期融资券兑付公告称,将于本月21日兑付短融"11江西赛维CP001".

上周交易所市场延续前周走势,以城投债为代表的高收益债继续走强.且近期信用债市场亦转暖,因资金面较上月末显着好转,高风险偏好资金对交易所高收益债的追逐亦更为坚定.

另外,据上证债券信息网显示,10月12日当日共有7只中小企业私募债在上交所密集备案,市场人士称,这亦突显目前市场资金相对宽裕,且之前出现的极端避险情绪已有所缓解.

周末出炉的中国贸易及信贷数据有所改善,也支持市场风险偏好较之前回升.市场人士认为,金融市场将不会出现二、三季度的动荡态势,但要看到经济较强回升则较为困难.

北京一家券商交易员表示,"基本面还没有明显好转,10月问题不大,11、12月则还要看资金面和政策面".

国家统计局即将于明日公布三季度GDP等多项经济数据.路透调查显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.[ID:nSB2035855](完)