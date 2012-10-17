〔泰国央行〕意外降息25个基点至2.75%,以刺激国内需求(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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* 央行调降政策利率25个基点至2.75%
* 七位政策委员中有五位同意降息
* 上次利率调整是在2012年1月
路透曼谷10月17日电---泰国央行周四出人意料地调降政策利率25个基点至2.75%,称希望借此提振国内需求,因2013年经济增长率恐将低于预期.
路透访问的17位分析师中,有15位预期泰国央行维持一天期附买回利率THCBIR=ECI在3.00%不变,另有两人预料降息25个基点.泰国央行曾在去年11月和今年1月各降息25基点,以支撑经济.
泰国央行称,七位政策委员中有五位同意降息.
此次意外降息源于泰国出口趋疲和担忧国内需求的状况.受全球经济放缓拖累,今年多数时间内表现强劲的内需也趋于疲软.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。