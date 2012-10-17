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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 16:43 BJT

〔泰国央行〕意外降息25个基点至2.75%,以刺激国内需求(更新版)

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* 央行调降政策利率25个基点至2.75%

* 七位政策委员中有五位同意降息

* 上次利率调整是在2012年1月

路透曼谷10月17日电---泰国央行周四出人意料地调降政策利率25个基点至2.75%,称希望借此提振国内需求,因2013年经济增长率恐将低于预期.

路透访问的17位分析师中,有15位预期泰国央行维持一天期附买回利率THCBIR=ECI在3.00%不变,另有两人预料降息25个基点.泰国央行曾在去年11月和今年1月各降息25基点,以支撑经济.

泰国央行称,七位政策委员中有五位同意降息.

此次意外降息源于泰国出口趋疲和担忧国内需求的状况.受全球经济放缓拖累,今年多数时间内表现强劲的内需也趋于疲软.

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