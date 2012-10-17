〔中国债市〕IRS曲线趋陡峭,等待周四经济增长数据给予进一步指引

路透北京10月17日电---中国人民币利率互换(IRS)曲线周三趋陡峭.市场人士表示,近期基本面显好因素接二连三浮现,市场风险情绪升温,推动IRS中长端上移,短端则受显宽资金面支撑变化相对有限,曲线得以变陡.当前,市场等待周四发布的宏观经济增长数据给予进一步指引.

"曲线steepen(变陡峭)了,尤其是五年期,上得很快,"上海一外资银行交易员称,"IMF会议之后,国内出口数据、(社会)总融资规模等数据都非常好,之前一直低迷的基本面可能到转折点了,国内外风险情绪都蛮乐观的."

上海另一银行交易员亦表示,回购利率处于低位,限制着IRS短端上行的空间;同时,近期国内外基本面复苏进程好于预期,个人预计国内经济不会更差了,随时或开启反弹,IRS曲线的陡峭化也就不足为奇了.

亚洲股市周三升至逾五个月最高位,因为美国企业财报表现强劲,提振了投资者的士气;欧元/美元触及一个月高位,因为西班牙保住了投资级别的债信评级.[ID:nSB2053595]

中国国家统计局将于周四(18日)公布三季度GDP(国内生产总值)和9月工业、投资及消费数据.路透最新调查结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.[ID:nSB2038505]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.1550/3.2750 3.0590/3.1570 3.1360/3.2340 3.2260/3.3260 3.2325/3.5500

周二 3.1583/3.2750 3.0521/3.1457 3.1157/3.2086 3.1786/3.2729 3.1900/3.4367

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变动 -0.0033/+0.0000 +0.0069/+0.0113 +0.0203/+0.0254 +0.0474/+0.0531 +0.0425/+0.1133

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)