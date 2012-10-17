〔中国债市〕IRS曲线趋陡峭,等待周四经济增长数据给予进一步指引

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京10月17日电---中国人民币利率互换(IRS)曲线周三趋陡峭.市场人士表示,近期基本面显好因素接二连三浮现,市场风险情绪升温,推动IRS中长端上移,短端则受显宽资金面支撑变化相对有限,曲线得以变陡.当前,市场等待周四发布的宏观经济增长数据给予进一步指引.
"曲线steepen(变陡峭)了,尤其是五年期,上得很快,"上海一外资银行交易员称,"IMF会议之后,国内出口数据、(社会)总融资规模等数据都非常好,之前一直低迷的基本面可能到转折点了,国内外风险情绪都蛮乐观的."
上海另一银行交易员亦表示,回购利率处于低位,限制着IRS短端上行的空间;同时,近期国内外基本面复苏进程好于预期,个人预计国内经济不会更差了,随时或开启反弹,IRS曲线的陡峭化也就不足为奇了.
亚洲股市周三升至逾五个月最高位,因为美国企业财报表现强劲,提振了投资者的士气;欧元/美元触及一个月高位,因为西班牙保住了投资级别的债信评级.[ID:nSB2053595]
中国国家统计局将于周四(18日)公布三季度GDP(国内生产总值)和9月工业、投资及消费数据.路透最新调查结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.[ID:nSB2038505]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
------------------------------------------------------------------------------------
周三 3.1550/3.2750 3.0590/3.1570 3.1360/3.2340 3.2260/3.3260 3.2325/3.5500
周二 3.1583/3.2750 3.0521/3.1457 3.1157/3.2086 3.1786/3.2729 3.1900/3.4367
------------------------------------------------------------------------------------
变动 -0.0033/+0.0000 +0.0069/+0.0113 +0.0203/+0.0254 +0.0474/+0.0531 +0.0425/+0.1133
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。