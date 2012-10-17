《中国新债》徐工机械最快将于下周发15亿元五年期公司债--消息

路透北京10月17日电---两位消息人士周三表示,中国徐工集团工程机械有限公司(000425.SZ)将于近期在银行间市场发行15亿元人民币公司债,期限为五年.

其中一位消息人士透露,"该期债券预计将于下周发行,主承销商为中金公司和摩根士丹利华鑫证券".

消息人士并表示,是次债券发行在第三年末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售权.主体和债项评级均为AAA,并由母公司中国徐工集团担保.

徐工机械周三收跌0.28%,报10.63元人民币,过去一个月累计下跌3.44%.

在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,其中根据主管审核部门的不同,又可分为短期融资券和中期票据、企业债、公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管,企业债由国家发改委主管,公司债则归中国证监会审核.(完)