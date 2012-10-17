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市场报道 | 2012年 10月 17日 星期三 17:21 BJT

《汇市简讯》英国就业数据激励市场买入英镑

0902 GMT

* 在英国就业数据公布前放空英镑的仓位开始平仓,因数据正面

* 德国买家表现抢眼,系统在21日均线切入位1.6134被破之后追进

* 从9月21日/28日高位拉出的趋势线切入位在1.6175美元,其上有停止单

* 程式交易买入英镑兑日圆,触及约127.10水准的停止单

* 欧元兑英镑突破0.8100，交易员开始转为多头

* 0.8150-60有大量卖盘 (完)

--编译 田建华; 审校 丁琦

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