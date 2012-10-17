〔中国外汇拆借〕境内美元拆借市场供过于求,有银行转向境外觅买需

路透北京10月17日电---中国境内外汇拆借市场中美元资金持续充裕,供过于求的状况仍未改变,各期限成交均较清淡.交易人士反映,部分银行甚至转向境外机构寻求拆借需求,即使收益极为稀薄.

上海一银行交易员称,9月末曾有短暂的需求回暖,但长假以后需求很虚弱,价格保持在低位也没什么变化,"没有成交,价格也没什么指导意义."这主要还是因为美元资金很充足,境内银行都缺乏拆借意愿.

该交易员并指出,大家也在找方向,一些银行也在寻求境外机构的买需,包括中资银行海外分行等,"他们有需求,不过(拆借利率)可能还要在LIBOR上减点...不拆吧美元都堆着也就这样了,做了多少有些收益."

一位大型国有企业交易员称,境内美元利率很低而且又贬值,市场似乎不太愿意持有,"流动性泛滥,QE3出了还是有影响的."

上海国际货币经纪公司网站周二刊登的交易日志称,境内美元拆借市场中短期资金流动性充裕,供给充足."3个月以内卖盘充裕,缺乏买盘兴趣...至于更长期限的6个月/1年期美金,市场有潜在卖盘."

以下为中国上海国际货币经纪有限责任公司提供的中国银行间市场中部分期限的美元拆借利率报价CFETSICAPC15:

期限 隔夜 一周 一月 三月 六月 十二月

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买价(BID) 0.15 0.20 0.25 0.35 0.80 1.15

卖价(ASK) 0.18 0.25 0.30 0.50 1.10 1.90

LIborLIBOR 0.15 0.18 0.21 0.32 0.57 0.91

今年以来美元流动性泛滥使拆借利率不断下降.一年期限美元拆借利率已从年初时的4.2%降至当前1.15%的低点,创2009年初以来历史最低水平.

上述银行交易员还表示,随着近期人民币即期CNY=CFXS随央行中间价频频走强,目前人民币中长期贬值预期似乎开始有所变化,"以前香港有拆借需求出来我们还有机会去match的,现在只要有美元买需马上就被本地银行match掉了."

中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三跳空上涨并突破6.26元整数关口,收盘再创汇改新高,主要是受当日中间价明显开高且为连续第五天上扬所带动.[ID:nSB2054121]

上海一外资银行交易员亦称,与上周相比短端利率几无变化,长端的本来成交就少,都是报了价没成交的.美元隐含利率有所回升,因央行多次逆回购后人民币流动性比较松,相应计算出的隐含美元利率也就稍有回升.

路透测算的境内美元一年期隐含利率CNY1YFIX=R周三报0.4946%,仍大幅低于Libor利率0.91%.

野村中国首席经济学家张智威周三在电话会议中称,中国经济开始向好,吸引资本回流,料支持人民币汇率短期维持强势,但在明年下半年可能随着宏观经济而趋软.[ID:nSB2054071]

国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年9月人民币实际有效汇率指数为107.57,较8月环比续跌0.68%,为2011年11月来最低水准.[ID:nSB2053043](完)

--发稿 李然/李文科; 审校 黄凯

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