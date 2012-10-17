〔中国贸易〕稳外需政策效应进一步显现,全力做好四季度外贸工作--商务部长

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京10月17日电---中国商务部长陈德铭表示,当前中国外贸传统优势没有根本削弱,要全力做好今年第四季度的外贸工作,并预计各项稳外需政策措施的效应将进一步显现.
商务部网站援引他的话称,今年以来,世界经济复苏势头放缓,国际市场需求萎缩,中国对外贸易受到很大冲击.针对外贸增速下滑的严峻形势,国家连续出台了一系列促进外贸稳定增长、优化外贸结构的政策措施.
"这些政策措施正在逐步取得成效...越是在形势困难的情况下,越要善于把握各种有利条件和积极因素,坚定做好工作的信心...力争全年进出口稳增长、多增长."陈德铭称.
针对外贸下滑,中国连续出台了一系列促进外贸稳定增长、优化外贸结构的政策措施.包括减少收费,加快退税等.
中国9月出口1,863.5亿美元,增长9.9%,单月出口规模创历史新高;进口1,586.8亿美元,增长2.4%;贸易顺差276.7亿美元.远超预期的9月贸易数据亦令市场看到中国经济企稳回升的信心.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。