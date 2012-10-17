〔中国贸易〕稳外需政策效应进一步显现,全力做好四季度外贸工作--商务部长

路透北京10月17日电---中国商务部长陈德铭表示,当前中国外贸传统优势没有根本削弱,要全力做好今年第四季度的外贸工作,并预计各项稳外需政策措施的效应将进一步显现.

商务部网站援引他的话称,今年以来,世界经济复苏势头放缓,国际市场需求萎缩,中国对外贸易受到很大冲击.针对外贸增速下滑的严峻形势,国家连续出台了一系列促进外贸稳定增长、优化外贸结构的政策措施.

"这些政策措施正在逐步取得成效...越是在形势困难的情况下,越要善于把握各种有利条件和积极因素,坚定做好工作的信心...力争全年进出口稳增长、多增长."陈德铭称.

针对外贸下滑,中国连续出台了一系列促进外贸稳定增长、优化外贸结构的政策措施.包括减少收费,加快退税等.

中国9月出口1,863.5亿美元,增长9.9%,单月出口规模创历史新高;进口1,586.8亿美元,增长2.4%;贸易顺差276.7亿美元.远超预期的9月贸易数据亦令市场看到中国经济企稳回升的信心.(完)