〔英国金融〕央行副总裁塔克认为不应任由银行自行评估风险资本

路透伦敦10月17日电---英国央行副总裁塔克周三表示,全球监管者应当考虑采取强制手段,使银行在资产负债表上保留固定数量的资本来做缓冲,因为仅仅依赖银行自己做出的测算并不保险.

塔克在英国银行业者协会(BBA)的年会上提出了针对银行体系的广泛监管方案.在竞争下任英国央行总裁职务的候选人当中,塔克目前处于优势地位.

他质疑允许银行自行评估资产风险程度,并计算出资本准备数量的做法."完全任由银行自己通过内部模型来制定风险权重的安排,这并不安全."

他表示,"这种做法几乎等于由银行来决定他们的法定资本比率,实在是难以符合社会对于银行监管的意图."

塔克认为,巴塞尔银行监管委员会应当就引入强制性的风险权重底限进行讨论,若此计划实施,则意味着银行必须保有固定比例的资本,作为应对任何风险的缓冲.

在塔克之前,已有不少决策者对全球银行业新规--巴塞尔协议III的有效性提出质疑,尽管该规定尚未正式推出.

巴塞尔协议III在计算银行自有资本缓冲方面严重依赖于银行的内部模型.

塔克强调,允许银行倒闭,并使银行债的持有者承受亏损风险,是规则变动的一个重要部分.

英国计划将银行零售业务与风险较高的投行业务隔离,也是巩固银行偿付能力的重要一环."很高兴见到日前利卡宁报告提出有关欧盟银行业结构的提议,以实现相同的目标,"他表示.(完)