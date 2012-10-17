〔中港股市〕恒指创3月2日来最高收位,内地市场表现不及亚洲其它股市

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港10月17日电---香港股市周三连续第五个交易日上涨,并创下3月2日来最高收位,追随亚洲股市的普遍涨势,因投资者看到有迹象显示中国经济正在企稳.
成长敏感型股票涨幅居前,而防御类股和今年表现不错的股票走软,加之较低的成交值,表明投资者不急于入市,新进场的资金不多.
香港恒生指数.HSI收升1%,报21,416.6点.恒生国企指数.HSCE收高1.2%,至10,491.5点.
中国股市沪综指周三小幅收升,受银行及石油等蓝筹股反弹带动.分析人士称,目前政策维稳预期犹存,且经济或将于四季度企稳的概率亦增加,不过在GDP数据公布前,市场整体仍维持谨慎观望氛围.
路透调查显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.[ID:nSB2035855]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。