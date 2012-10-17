〔中港股市〕恒指创3月2日来最高收位,内地市场表现不及亚洲其它股市

路透香港10月17日电---香港股市周三连续第五个交易日上涨,并创下3月2日来最高收位,追随亚洲股市的普遍涨势,因投资者看到有迹象显示中国经济正在企稳.

成长敏感型股票涨幅居前,而防御类股和今年表现不错的股票走软,加之较低的成交值,表明投资者不急于入市,新进场的资金不多.

香港恒生指数.HSI收升1%,报21,416.6点.恒生国企指数.HSCE收高1.2%,至10,491.5点.

中国股市沪综指周三小幅收升,受银行及石油等蓝筹股反弹带动.分析人士称,目前政策维稳预期犹存,且经济或将于四季度企稳的概率亦增加,不过在GDP数据公布前,市场整体仍维持谨慎观望氛围.

路透调查显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.[ID:nSB2035855]