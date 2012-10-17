〔中国经济〕有信心实现全年的经济社会发展目标--总理温家宝

路透北京10月17日日电---中国总理温家宝周三表示,中国有信心实现全年的经济社会发展目标,并称三季度的经济形势比较好,经济增速基本趋于稳定并会进一步企稳.

新华社援引他的话称,中国当前企业效益下降和财政收入增速减缓比较明显,经济趋稳的基础还不够牢固;中国房地产调控初见成效但依然不稳定,必须坚持调控政策不动摇.

中国即将在周四发布布三季度国内生产总值(GDP).路透综合26家机构预测中值结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.中国上半年经济成长率为7.8%. [ID:nSB2038505](完)