〔中国经济〕有信心实现全年的经济社会发展目标--总理温家宝

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京10月17日日电---中国总理温家宝周三表示,中国有信心实现全年的经济社会发展目标,并称三季度的经济形势比较好,经济增速基本趋于稳定并会进一步企稳.
新华社援引他的话称,中国当前企业效益下降和财政收入增速减缓比较明显,经济趋稳的基础还不够牢固;中国房地产调控初见成效但依然不稳定,必须坚持调控政策不动摇.
中国即将在周四发布布三季度国内生产总值(GDP).路透综合26家机构预测中值结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.中国上半年经济成长率为7.8%. [ID:nSB2038505](完)
--发稿 沈燕;审校 杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。