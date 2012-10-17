〔中国经济〕三季度经济形势较好,有信心实现全年目标--总理(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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* 中国三季度经济形势较好,经济增速基本趋于稳定并进一步企稳
* 中国有信心实现全年的经济社会发展目标
* 房地产调控初见成效但依然不稳定,必须坚持调控政策不动摇
路透北京10月17日日电---中国总理温家宝周三表示,三季度的经济形势比较好,经济增速基本趋于稳定并会进一步企稳,中国有信心实现全年的经济社会发展目标.
新华社援引他的话称,中国当前企业效益下降和财政收入增速减缓比较明显,经济趋稳的基础还不够牢固;中国房地产调控初见成效但依然不稳定,必须坚持调控政策不动摇.
"三季度的经济形势应该说比较好.现在可以有信心地讲,中国经济增速基本趋于稳定,并且继续出现积极的变化.随着各项政策措施进一步落实到位,中国经济还会进一步企稳."温家宝称.
中国即将在周四公布三季度国内生产总值(GDP).路透综合26家机构预测中值结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.中国上半年经济成长率为7.8%. [ID:nSB2038505]
温家宝称,从各行业、企业、地方部门等相关方面传递出的诸多信息看,当前经济出现了积极变化,经济增速趋于稳定,"我们有信心经过努力实现全年的经济社会发展目标."
他指出,今年中国没有采取过大的刺激政策,很多企业是在倒逼机制下调整和完善自己的结构,包括产品结构,以应对当前风险.
"总的看,虽然传统产业比较困难,但高新技术产业比较好;重化工比较困难,机电和轻纺相对比较好;工业比较困难一些,农业和服务业的形势比较好.不仅一、二、三产业的结构,而且内需与外需的结构,都在向好的方面转变."温家宝称.
**房地产调控不放松**
温家宝指出,房地产调控初见成效,但依然不稳定,必须坚持调控政策不动摇.调控手段,从长期讲还需要逐步完善,更加注重市场和法制手段.
"今天的调控,包括房地产业的科学规划、规范市场秩序、使价格合理回归,都是为了促进房地产业的长期稳定和可持续发展."温家宝称.
中国房地产业协会朱中一指出,当前房地产调控取得了明显成效.9月份房价环比涨幅继续收窄,房地产投资降 幅收窄.今年前九个月,中国保障性安居工程新开工720万套, 基本建成480万套.
中国将于周四公布70个大中城市房价和投资数据.据路透测算显示,8月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.4%,为连续第六个月同比下跌,跌幅接近上月的1.5%;环比则上涨0.1%,为6月止跌后第三个月小幅上升[ID:nSB1783282].
**扩外需难度大,继续稳定扩大社会消费**
温家宝指出,国际金融危机进入第五个年头,深层次影响还在不断显现.中国经济增长的外部环境仍然十分严峻,扩大外需的难度很大,弥补外需萎缩的难度不小.当前最重要的是把促进外贸稳定增长的政策措施落到实处
"当前企业效益下降和财政收入增速减缓比较明显,经济趋稳的基础还不够牢固.对此要有清醒的认识,未雨绸缪,沉着应对."温家宝称.
他指出,从当前情况看,继续稳定扩大社会消费还是非常重要的.下一阶段经济工作要狠抓稳增长政策的落实,要推进改革.把稳增长的各项政策措施与改革结合起来.
中国9月出口1,863.5亿美元,增长9.9%,单月出口规模创历史新高;进口1,586.8亿美元,增长2.4%;贸易顺差276.7亿美元.
中国商务部长陈德铭周三也表示,当前中国外贸传统优势没有根本削弱,要全力做好今年第四季度的外贸工作,并预计各项稳外需政策措施的效应将进一步显现[ID:nSB2054247].(完)
--发稿 沈燕;审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。