〔美股业绩〕美国银行第三季净利3.4亿美元,营收204亿美元

路透10月17日电---美国银行(BAC.N)公布,

* 第三季净利为3.4亿美元

* 第三季根据一般公认会计原则扣除利息支出后的营收为204亿美元,上年同期为285亿美元

* 第三季每股盈余(EPS)为零

* 截至2012年第三季末根据巴塞尔3号协议的一级普通资本充足率为8.97%,第二季末为7.95%

* 第三季末信贷损失拨备为17.7亿美元,第二季亦为17.7亿美元