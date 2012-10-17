〔美股业绩〕美国银行第三季净利3.4亿美元,营收204亿美元

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透10月17日电---美国银行(BAC.N)公布,
* 第三季净利为3.4亿美元
* 第三季根据一般公认会计原则扣除利息支出后的营收为204亿美元,上年同期为285亿美元
* 第三季每股盈余(EPS)为零
* 截至2012年第三季末根据巴塞尔3号协议的一级普通资本充足率为8.97%,第二季末为7.95%
* 第三季末信贷损失拨备为17.7亿美元,第二季亦为17.7亿美元
* 汤森路透I/B/E/S预估,美国银行第三季营收预估为218.9亿美元,每股亏损0.07美元.(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。