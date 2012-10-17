版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 17日 星期三 18:44 BJT

〔美股业绩〕纽约梅隆银行第三季EPS为0.61美元,预估为0.54美元

路透10月17日电---纽约梅隆银行(BK.N)公布,

* 第三季盈利为7.2亿美元,普通股每股盈余(EPS)为0.61美元.

* 纽约梅隆银行第三季GAAP总营收为36.8亿美元

* 纽约梅隆银行在截止9月30日的管理资产规模为1.4万亿美元,增长13%

* 根据巴塞尔I协议,纽约梅隆银行季度末一级资本充足率为15.3%,第二季末为14.7%

* 据汤森路透I/B/E/S预估,纽约梅隆银行第三季EPS为0.54美元

* 据汤森路透I/B/E/S预估,纽约梅隆银行第三季营收为36.0亿美元.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐