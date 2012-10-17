〔美股业绩〕纽约梅隆银行第三季EPS为0.61美元,预估为0.54美元

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透10月17日电---纽约梅隆银行(BK.N)公布,
* 第三季盈利为7.2亿美元,普通股每股盈余(EPS)为0.61美元.
* 纽约梅隆银行第三季GAAP总营收为36.8亿美元
* 纽约梅隆银行在截止9月30日的管理资产规模为1.4万亿美元,增长13%
* 根据巴塞尔I协议,纽约梅隆银行季度末一级资本充足率为15.3%,第二季末为14.7%
* 据汤森路透I/B/E/S预估,纽约梅隆银行第三季EPS为0.54美元
* 据汤森路透I/B/E/S预估,纽约梅隆银行第三季营收为36.0亿美元.(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。