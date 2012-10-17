〔美股业绩〕贝莱德第三季每股盈余为3.65美元,优于预估的3.31美元

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透10月17日电---美国资产管理公司贝莱德(BLK.N)周三公布:
* 第三季每股盈余为3.65美元(根据汤森路透I/B/E/S预估,贝莱德第三季每股盈余为3.31美元)
* 贝莱德第三季营收为23.20亿美元(根据汤森路透I/B/E/S预估,贝莱德第三季营收为22.7亿美元),上年同期为22.3亿美元
* 贝莱德称截止2012年9月30日旗下管理资产规模为36.73亿美元,较上年同期增长10%(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。