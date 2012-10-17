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货币新闻 | 2012年 10月 17日 星期三 18:47 BJT

〔美股业绩〕贝莱德第三季每股盈余为3.65美元,优于预估的3.31美元

路透10月17日电---美国资产管理公司贝莱德(BLK.N)周三公布:

* 第三季每股盈余为3.65美元(根据汤森路透I/B/E/S预估,贝莱德第三季每股盈余为3.31美元)

* 贝莱德第三季营收为23.20亿美元(根据汤森路透I/B/E/S预估,贝莱德第三季营收为22.7亿美元),上年同期为22.3亿美元

* 贝莱德称截止2012年9月30日旗下管理资产规模为36.73亿美元,较上年同期增长10%(完)

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