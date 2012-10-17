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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 18:58 BJT

〔东南亚股市〕菲律宾股市创逾一周最高收盘,泰国降息激发市场人气

路透曼谷10月17日电---周三菲律宾股市创逾一周收盘高位,因SM Investments Corp(SM.PS)等大型股受追捧.泰国股市亦创一周多来最高收盘,因电信股在赢得3G订单后上涨.

菲律宾股市.PSI走势震荡,收盘上涨0.7%至10月5日以来收盘最高.泰国股市.SETI收高1.1%,创10月8日以来收盘最高.电信公司Advanced Info ServiceADVA.BK大涨4.6%.

泰国央行意外下调利率,提振整体市场信心.Asia Plus Securities的分析师Therdsak Taveeteeratham称,低利率环境提振地产股人气,Land & Houses Pcl(LH.BK)大涨3.5%.

新加坡股市.FTSTI微跌0.04%,回吐稍早涨幅.越南股市.VNI跌0.6%.

1050GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3045.67 -1.14 -0.04 +15.09 2646.35

马来西亚 .KLSE 1660.67 7.15 +0.43 +8.49 1530.73

泰国 .SETI 1301.28 13.79 +1.07 +26.91 1025.32

印尼 .JKSE 4337.53 8.45 +0.20 +13.49 3821.99

菲律宾 .PSI 5438.38 38.44 +0.71 +24.39 4371.96

越南 .VNI 397.02 -2.20 -0.55 +12.93 351.55

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(完)

--编译 田建华;审校 郑茵

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