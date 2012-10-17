〔东南亚股市〕菲律宾股市创逾一周最高收盘,泰国降息激发市场人气

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透曼谷10月17日电---周三菲律宾股市创逾一周收盘高位,因SM Investments Corp(SM.PS)等大型股受追捧.泰国股市亦创一周多来最高收盘,因电信股在赢得3G订单后上涨.
菲律宾股市.PSI走势震荡,收盘上涨0.7%至10月5日以来收盘最高.泰国股市.SETI收高1.1%,创10月8日以来收盘最高.电信公司Advanced Info ServiceADVA.BK大涨4.6%.
泰国央行意外下调利率,提振整体市场信心.Asia Plus Securities的分析师Therdsak Taveeteeratham称,低利率环境提振地产股人气,Land & Houses Pcl(LH.BK)大涨3.5%.
新加坡股市.FTSTI微跌0.04%,回吐稍早涨幅.越南股市.VNI跌0.6%.
1050GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3045.67 -1.14 -0.04 +15.09 2646.35
马来西亚 .KLSE 1660.67 7.15 +0.43 +8.49 1530.73
泰国 .SETI 1301.28 13.79 +1.07 +26.91 1025.32
印尼 .JKSE 4337.53 8.45 +0.20 +13.49 3821.99
菲律宾 .PSI 5438.38 38.44 +0.71 +24.39 4371.96
越南 .VNI 397.02 -2.20 -0.55 +12.93 351.55
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(完)
--编译 田建华;审校 郑茵
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。