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亚洲 | 2012年 10月 17日 星期三 19:16 BJT

〔亚洲橡胶〕10月17日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月17日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

*10月 253.0 5 252.6 2

*11月 252.0 28 252.0 2

*12月 254.0 18 253.6 2

* 1月 256.4 72 255.8 17

* 2月 258.5 521 259.2 68

* 3月 260.7 4414 261.3 557

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 田建华;审校 郑茵

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