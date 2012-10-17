〔马来西亚期市〕棕榈油期货收高,但高库存限制涨幅

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透吉隆坡10月17日电---马来西亚棕榈油期货周三在震荡交投中小幅收高,受出口增长提振.分析师原预期高库存将拖累市场进一步下滑.
今年以来棕榈油期货已累计下挫22%,引发顶级分析师Dorab Mistry在周二会议上预测,受马来西亚棕榈油库存创纪录拖累,棕榈油价格可能在未来4-6周跌至2,200马币(林吉特).
但船货调查机构的数据显示,10月上半月出口较前月猛增16.3%,预示欧盟和巴基斯坦等买家的采购兴趣旺盛.
"市场正消化昨天爆出的所有消息和观点,在进一步获悉需求相关信息前,棕榈油将维持震荡整理格局,"马来西亚当地商品经纪商的一名交易员指出.
指标1月棕榈油期货FCPOc3上涨0.2%,收报每吨2,471马币(814美元),全日在2,456-2,489马币窄幅区间内交投.
总成交量为44,600口,高于通常25,000口的成交量.
技术分析师王涛指出,技术分析显示棕榈油走势维持中性,陷于每吨2,361-2,528马币的区间整理.(完)
--编译 肖群英;审校 田建华
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。