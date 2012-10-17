〔马来西亚期市〕棕榈油期货收高,但高库存限制涨幅

路透吉隆坡10月17日电---马来西亚棕榈油期货周三在震荡交投中小幅收高,受出口增长提振.分析师原预期高库存将拖累市场进一步下滑.

今年以来棕榈油期货已累计下挫22%,引发顶级分析师Dorab Mistry在周二会议上预测,受马来西亚棕榈油库存创纪录拖累,棕榈油价格可能在未来4-6周跌至2,200马币(林吉特).

但船货调查机构的数据显示,10月上半月出口较前月猛增16.3%,预示欧盟和巴基斯坦等买家的采购兴趣旺盛.

"市场正消化昨天爆出的所有消息和观点,在进一步获悉需求相关信息前,棕榈油将维持震荡整理格局,"马来西亚当地商品经纪商的一名交易员指出.

指标1月棕榈油期货FCPOc3上涨0.2%,收报每吨2,471马币(814美元),全日在2,456-2,489马币窄幅区间内交投.

总成交量为44,600口,高于通常25,000口的成交量.

技术分析师王涛指出,技术分析显示棕榈油走势维持中性,陷于每吨2,361-2,528马币的区间整理.(完)