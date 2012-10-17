〔美国数据〕10月12日止当周抵押贷款申请降4.2%,但购房需求上升--MBA

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透纽约10月17日电---周三公布的行业报告显示,上周美国房屋抵押贷款申请减少,但房屋销售领先指标--购房申请升至6月份以来的最高水平.
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,10月12日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下降4.2%.该指数涵盖了再融资与购房需求.
经季节调整后的购房抵押贷款申请指数较前一周上升1%,推动该指数升至6月份以来最高水平.
该数据调整源于哥伦布日假期.
经季节调整后的再融资申请指数下滑5.3%.再融资占抵押贷款总申请量的比重从前一周的83%略降至82%.
该周30年期固息抵押贷款利率平均为3.57%,较前一周上升1个基点,但仍接近历史最低水平.
根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
--编译 肖群英;审校 田建华
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。