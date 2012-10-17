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债券 | 2012年 10月 17日 星期三 19:26 BJT

〔美国数据〕10月12日止当周抵押贷款申请降4.2%,但购房需求上升--MBA

路透纽约10月17日电---周三公布的行业报告显示,上周美国房屋抵押贷款申请减少,但房屋销售领先指标--购房申请升至6月份以来的最高水平.

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,10月12日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下降4.2%.该指数涵盖了再融资与购房需求.

经季节调整后的购房抵押贷款申请指数较前一周上升1%,推动该指数升至6月份以来最高水平.

该数据调整源于哥伦布日假期.

经季节调整后的再融资申请指数下滑5.3%.再融资占抵押贷款总申请量的比重从前一周的83%略降至82%.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为3.57%,较前一周上升1个基点,但仍接近历史最低水平.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

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