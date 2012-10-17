〔美股业绩〕百事可乐获利超预期,确认全年财测(更新版)

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路透10月17日电---百事可乐(PEP.N)周三公布第三季获利高于分析师预估,不过由于美元升值以及退出部分业务,公司营收下滑.

百事可乐称第三季净利为19.0亿美元,合每股盈余(EPS)1.21美元,上年同期分别为20.0亿美元和1.25美元.

扣除重组和其他费用,以及大宗商品对冲收益,每股盈余(EPS)为1.20美元.汤森路透I/B/E/S调查分析师给出的平均预估是1.16美元.

营收下滑5%至166.5亿美元,受汇价影响,且百事可乐对中国和墨西哥装瓶业务重新赋予特许经营权.

公司还确认了全年财测,预计每股获利将较2011年的4.40美元下滑5%,营收料将呈单位数百分比增长,以反应出中国和墨西哥业务的变化.(完)