〔美股业绩〕百事可乐获利超预期,确认全年财测(更新版)

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(新增细节)
路透10月17日电---百事可乐(PEP.N)周三公布第三季获利高于分析师预估,不过由于美元升值以及退出部分业务,公司营收下滑.
百事可乐称第三季净利为19.0亿美元,合每股盈余(EPS)1.21美元,上年同期分别为20.0亿美元和1.25美元.
扣除重组和其他费用,以及大宗商品对冲收益,每股盈余(EPS)为1.20美元.汤森路透I/B/E/S调查分析师给出的平均预估是1.16美元.
营收下滑5%至166.5亿美元,受汇价影响,且百事可乐对中国和墨西哥装瓶业务重新赋予特许经营权.
公司还确认了全年财测,预计每股获利将较2011年的4.40美元下滑5%,营收料将呈单位数百分比增长,以反应出中国和墨西哥业务的变化.(完)
--编译 田建华;审校 郑茵
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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