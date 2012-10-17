〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶走坚,静待明日中国经济数据

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京10月17日电---东京工业品交易所(TOCOM)主要期胶合约周三走坚,因投资者对需求看法乐观,但市场交投迟缓,明日中国即将公布重要经济数据,投资者的谨慎心态或令涨幅受限.
中国是全球最大的橡胶消费国,周四将要公布包括国内生产总值(GDP)在内的一系列经济数据.
3月TOCOM期胶<0#2JRU:>JRUc6结算价上涨0.7日圆至每公斤260.7日圆.
该指标合约周一一度跌至256日圆,创9月28日以来最低水准,部分因为预计中国的通胀数据可能对金融市场构成冲击,但后来证明这种猜测并无根据.
日本大宗商品经纪商Yutaka Shoji的分析师Gu Jiong称,"TOCOM市场跌至256日圆时涌现一波买盘.但此后投资者就失去了买兴,因缺乏新的刺激因素."
"中国下月将迎来领导人换届,这意味着在此之前不会有什么出人意料的事情,"他补充说,他认为周四的中国数据对TOCOM市场不会有太大影响.
上海期交所主力1月期胶合约<0#SNR:>上涨70元报每吨25,300元人民币.
新加坡商品交易所近月11月期胶合约<0#STF:>最新报每公斤295.50美分,上涨1.3美分.(完)
--编译 郑茵;审校 田建华
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。