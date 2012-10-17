〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶走坚,静待明日中国经济数据

路透东京10月17日电---东京工业品交易所(TOCOM)主要期胶合约周三走坚,因投资者对需求看法乐观,但市场交投迟缓,明日中国即将公布重要经济数据,投资者的谨慎心态或令涨幅受限.

中国是全球最大的橡胶消费国,周四将要公布包括国内生产总值(GDP)在内的一系列经济数据.

3月TOCOM期胶<0#2JRU:>JRUc6结算价上涨0.7日圆至每公斤260.7日圆.

该指标合约周一一度跌至256日圆,创9月28日以来最低水准,部分因为预计中国的通胀数据可能对金融市场构成冲击,但后来证明这种猜测并无根据.

日本大宗商品经纪商Yutaka Shoji的分析师Gu Jiong称,"TOCOM市场跌至256日圆时涌现一波买盘.但此后投资者就失去了买兴,因缺乏新的刺激因素."

"中国下月将迎来领导人换届,这意味着在此之前不会有什么出人意料的事情,"他补充说,他认为周四的中国数据对TOCOM市场不会有太大影响.

上海期交所主力1月期胶合约<0#SNR:>上涨70元报每吨25,300元人民币.

新加坡商品交易所近月11月期胶合约<0#STF:>最新报每公斤295.50美分,上涨1.3美分.(完)