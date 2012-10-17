〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差升至两周半高点,因供应落后于需求

路透新加坡10月17日电---周三亚洲石脑油价格升至四日高位每吨985.50美元,裂解价差亦上涨至约两周半最高每吨132.83美元,因多头再次确认供应落后于需求.

印度11月出口预计将较10月减少8%至80万吨左右,这可能短暂支持现货升水.

一新加坡交易员称,"石脑油在高位有一段时间了,现在受汽油和液化石油气(LPG)价格强劲支撑."

在一些亚洲石脑油裂解装置中,LPG可以部分替代石脑油.

上述交易员还称,"汽油价格当前走软,但石脑油继续维持强势,因供应并不充足."

汽油裂解价差反弹近9%至每桶8.88美元,但仍低于10月上半月均值.

上周出现机械故障后,当前越南唯一的炼厂--Dung Quat炼厂正全产能运转.该炼厂日产能为13.5万桶.

这可能导致越南现货汽油需求放缓.(完)