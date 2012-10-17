〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差升至两周半高点,因供应落后于需求

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡10月17日电---周三亚洲石脑油价格升至四日高位每吨985.50美元,裂解价差亦上涨至约两周半最高每吨132.83美元,因多头再次确认供应落后于需求.
印度11月出口预计将较10月减少8%至80万吨左右,这可能短暂支持现货升水.
一新加坡交易员称,"石脑油在高位有一段时间了,现在受汽油和液化石油气(LPG)价格强劲支撑."
在一些亚洲石脑油裂解装置中,LPG可以部分替代石脑油.
上述交易员还称,"汽油价格当前走软,但石脑油继续维持强势,因供应并不充足."
汽油裂解价差反弹近9%至每桶8.88美元,但仍低于10月上半月均值.
上周出现机械故障后,当前越南唯一的炼厂--Dung Quat炼厂正全产能运转.该炼厂日产能为13.5万桶.
这可能导致越南现货汽油需求放缓.(完)
--编译 田建华;审校 郑茵
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。