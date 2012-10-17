修正:〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差持稳,因也门和肯尼亚涌现新需求

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(更正:标题应为"裂解"价差非"理解"价差)
路透新加坡10月17日电---亚洲柴油裂解价差周三持稳,交易员表示,这是由于也门和肯尼亚出现更多需求,抵消了亚洲内部需求下降的影响.
路透数据显示,11月柴油裂解价差下滑0.01美元至每桶18.17美元.
也门Aden炼厂求购最多16.5万吨柴油,装运日期为11月和12月,不过购买数量较前一次采购减少约65%.
交易员称,肯尼亚能源部亦寻求买入逾36.5万吨中质馏分油,装运日期为11月和12月,较前次采购增加将近25%.
交易员称,台塑石化可能卖出一批航空煤油船货,装运日期为11月14-18日,升水幅度与11月初装运的船货相当,不过此事未得到立即证实.
行业消息人士称,阿布扎比国家石油公司(ADNOC)计划在2013年有期合约中以更清洁的燃料油出口,比原先计划晚了一年左右.
这将使ADNOC成为首家在有期合同中向本地区以外出口超低含硫柴油的公司,预计这些船货多数运往欧洲.
新加坡现货市场无航煤交易达成,但有两笔柴油交易.壳牌出售18万桶0.5%含硫柴油给Mercuria,船期为11月7-11日,较新加坡报价每桶升水50美分.
此外壳牌还出售15万桶0.5%含硫柴油给维多,船期为11月1-5日,较新加坡报价每桶升水40美分.(完)
--编译 郑茵;审校 田建华
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。