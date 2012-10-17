修正:〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差持稳,因也门和肯尼亚涌现新需求

(更正:标题应为"裂解"价差非"理解"价差)

路透新加坡10月17日电---亚洲柴油裂解价差周三持稳,交易员表示,这是由于也门和肯尼亚出现更多需求,抵消了亚洲内部需求下降的影响.

路透数据显示,11月柴油裂解价差下滑0.01美元至每桶18.17美元.

也门Aden炼厂求购最多16.5万吨柴油,装运日期为11月和12月,不过购买数量较前一次采购减少约65%.

交易员称,肯尼亚能源部亦寻求买入逾36.5万吨中质馏分油,装运日期为11月和12月,较前次采购增加将近25%.

交易员称,台塑石化可能卖出一批航空煤油船货,装运日期为11月14-18日,升水幅度与11月初装运的船货相当,不过此事未得到立即证实.

行业消息人士称,阿布扎比国家石油公司(ADNOC)计划在2013年有期合约中以更清洁的燃料油出口,比原先计划晚了一年左右.

这将使ADNOC成为首家在有期合同中向本地区以外出口超低含硫柴油的公司,预计这些船货多数运往欧洲.

新加坡现货市场无航煤交易达成,但有两笔柴油交易.壳牌出售18万桶0.5%含硫柴油给Mercuria,船期为11月7-11日,较新加坡报价每桶升水50美分.

此外壳牌还出售15万桶0.5%含硫柴油给维多,船期为11月1-5日,较新加坡报价每桶升水40美分.(完)