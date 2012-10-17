〔国际油市〕亚洲燃料油11月/12月价差跌至近两年低位,因需求疲软

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡10月17日电---亚洲燃料油跨月价差周三继续下跌,受市场供应充足而需求疲软拖累.
据路透数据,近月合约11月/12月跨月价差下跌0.63美元,至正价差0.88美元,为2010年12月以来的最疲弱水平.
正价差是近月合约价格低于远期合约价格,通常表明一段时期内需求疲弱.
韩国公用企业East-West Power(EWP)购买11月初交付的船货,升水远低于上次支付的水平.
该公司采购5万吨高硫燃料油(HSFO),在韩国蔚山港交付,按成本加运费(CFR)计算比新加坡现货报价每吨高出0.68美元.
该公司上次购买9月交割类似船货支付的升水为每吨4.93美元.
日本也在为冬季囤积燃料油,据日本石油连盟(PAJ)公布的统计数据,截止10月13日当周,日本低硫C型燃料油库存猛增9%,至约92万千升.
数据显示,上周日本燃料油进口达到24.7万千升,较前一周几乎增长一倍,而同期燃料油产量仅环比增长11%,至47.3万千升.(完)
--编译 肖群英;审校 田建华
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。