〔国际油市〕亚洲燃料油11月/12月价差跌至近两年低位,因需求疲软

路透新加坡10月17日电---亚洲燃料油跨月价差周三继续下跌,受市场供应充足而需求疲软拖累.

据路透数据,近月合约11月/12月跨月价差下跌0.63美元,至正价差0.88美元,为2010年12月以来的最疲弱水平.

正价差是近月合约价格低于远期合约价格,通常表明一段时期内需求疲弱.

韩国公用企业East-West Power(EWP)购买11月初交付的船货,升水远低于上次支付的水平.

该公司采购5万吨高硫燃料油(HSFO),在韩国蔚山港交付,按成本加运费(CFR)计算比新加坡现货报价每吨高出0.68美元.

该公司上次购买9月交割类似船货支付的升水为每吨4.93美元.

日本也在为冬季囤积燃料油,据日本石油连盟(PAJ)公布的统计数据,截止10月13日当周,日本低硫C型燃料油库存猛增9%,至约92万千升.

数据显示,上周日本燃料油进口达到24.7万千升,较前一周几乎增长一倍,而同期燃料油产量仅环比增长11%,至47.3万千升.(完)